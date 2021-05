Keep Down se les vino hasta el disco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una gran conducción de Deividi Gaier, el norteño Keep Down ganó el Gran Premio Batalla de Las Piedras URU G3 disputado en la víspera en el hipódromo canario. El pupilo de Antonio Cintra se les vino de gateras al disco para obtener la carrera de mayor relevancia del turf pedrenses al derrotar a Pex por medio cuerpo, llegando en tercer lugar, al pescuezo, Leopardo Real que dejó en el cuarto puesto, por medio pescuezo, al favorito de las apuestas Olympic Harvard.



Más allá de que las distancias entre el primero y el cuarto fueron escuetas, en la definición la figura de Keep Down transmitió siempre aires de ganador a pesar que sus tres seguidores llegaron cerca. Se ha transformado el Batalla de Las Piedras en un clásico en donde los norteños dominan. La proximidad a la Serie Campeones hace que los locales guarden fuerzas para la gran jornada del primer fin de semana de junio.



Venía Keep Down de buena victoria en el Gran Premio Municipal en Maroñas, tras ser tercero en Ramírez y General Artigas. Volvió a demostrar que busca correr la carrera a su gusto, marcar parciales a su antojo y guardar fuerzas para la definición. Cuando Pex, Leopardo Real y Olympic Harvard vinieron a pedirle cuentas, Deividi Gaier le pidió el resto al Amigoni, que respondió con creces para obtener, justo pero claro triunfo en la carrera base del turf canario.



SERÉ. Mientras tanto, el local Rey Victorioso obtuvo el Ubaldo Seré al inicio de la gran reunión canaria. El pupilo de Germán González vino ubicado en un cuarto puesto desde el boquerón hasta la bajada. Al entrar a la recta fue en busca del puntero Osoja, lo sobrepasó y tuvo aire para soportar el embate de Ecatombe, que fue escolta a cuerpo y cuarto. Fue tercero Osoja. Buena muestra del Vettori, que contó con aliado de lujo, Pablo Rodríguez que lo llevó al éxito de excelente forma. El del A Orilla del Río detuvo relojes en 1’31”89.



OSAF. La gran favorita y mejor yegua de largo aliento local, Honra Real, se llevó de forma contundente el Gran Premio OSAF al derrotar a Tres Botas por dos cuerpos y medio en 1’55”42. Fue tercera Lady Drink a dos y tres cuartos cerrando el rentado Omerta a cuerpo y tres cuartos.



Tuvo la norteña del Rimar en Germán González y Pablo Rodríguez a su dupla de preparación y conducción para obtener un nuevo clásico con la mira puesta en el Uruguay de césped en octubre.



REAPERTURA. En la carrera de ligeros fue duelo de potrillos de bajada al disco, en donde encontró a Ilustre Posse con ventajas sobre Special Energy