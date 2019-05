Kattegat ganó el Preferencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Preferencial Municipio de Las Piedras disputado en la víspera en el canario fue amplio triunfo de Kattegat.



Pablo Rodríguez la trajo en mitad de lote hasta momento de la clásica bajada de la pista del limítrofe. Cuando giraron el codo la dejó correr a la defensora de las sedas Los Vikingos para llegar con amplias ventajas a la meta. Fue segunda Hindu Tiger a tres cuerpos, relegando a Gambita al tercer puesto. Cerró marcador rentado Dama do Juagarete. La ganadora detuvo relojes en 1’27”62 para recorrer las 14 cuadras pactadas. Desde albores de competencia fue Gambita activa participante junto a Non Tein. En recta paralela a Camino América quedaron cerca Evasora y Kattegat dejando a Hindu Tiger en posición cercana pegada a la empalizada. Cuando Kattegat fue a buscar la carrera, Gambita primero e Hindu Tiger luego pretendieron hacerle fuerza, pero no pudieron con la Texas Fever que ganó cómodamente.