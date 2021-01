Kaneman va por las medallas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una competencia pareja, con docena de participantes anunciados en gateras, el handicap especial Mascagni es la prueba más interesante de la jornada de domingo en Maroñas.



Con horario de largada a las 18:00, por gatera externa partirá el potrillo Kaneman, un importado de buena familia que tiene sólo tres entradas a la pista. En su segunda intervención ganó de buena forma y en su última salida fue tercero de su compañero de techo Don Pata y Silver Rye.



Amparado en la distribución de plomo (va con 53,5), el Alcorano pinta como para definir. Es el elegido al disco y la foto.



Del otro lado del mostrador está Homeu, que en nuevas manos tuvo un buen desempeño en la milla del 17 de enero llegando a 6 largos y medio de Aero Trem. Libre de tal rival, deberá soportar el máximo de kilos asignados (62). Si no los siente en la definición, es bravo de verdad el de Los Cholitos.



Her Majesty está muy bien considerado en sus huestes tras obtener buen triunfo en arena sobre distancia a recorrer hoy. Se puede tornar bravo de 200 a la meta.



Little Leca, Happy Ending, Qersh y Mr. Solís abren abanico de chances a podio.