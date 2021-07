Justice Cat se afirma en la arena y en la milla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sus destacadas victorias en el césped y un tercero en la arena, todas sobre 1500 y 1600 metros, sindicaban a Justice Cat como uno de los tres aspirantes a la victoria del clásico Asociación de Propietarios URU G3. Y el pupilo de Luis Belela reconfirmó que se encuentra en un notable momento de su corta pero efectiva campaña en Maroñas, ya que tras llegar quinto en la Polla canaria sus huestes decidieron llevar al hijo de The Leopard a pruebas en césped y el alazán respondió con creces.



Se llevó el Guillermo Young y la Mile de Campeones y en la víspera confirmó bondades en la arena de Maroñas. Javier Emanuel Pérez lo conoce y Justice Cat responde, juntos posaron para la foto junto a un entrenador de la vieja estirpe de Maroñas.



La carrera tuvo a Silver Rye y a Ecatombe moviendo la prueba seguidos de cerca por Justice Cat, Aero Trem, Sub Manner y Gaucho. Al girar la curva Justice Cat fue en busca de la vanguardia, la asume en los 400 y logró soportar las cargas de Sub Manner y Aero Trem que fueron quienes integraron trifecta. Fue 4º Gaucho cerrando el semáforo Rey Victorioso.



Suprema D’Or es fuerte en el césped

Gran triunfo de Suprema D’Or en el handicap especial Yerba Amarga demostrando que la pista de césped es lo suyo.



La pupila de Sergio Dorneles mostraba en su cartilla buenas perfomances tanto en arena como en césped y en un clásico donde llegó, a peso por edad, a seis largos de Rainha Pioneira.



En una carrera que salieron varias a buscar posiciones de vanguardia, Julio César Méndez trajo a la ahora pupila de Sergio Dorneles en mitad de lote.



Cuando en los 400 Discreet Queen y Lisarb se trenzaron en lucha, Coisa Linda no terminaba de concretar su atropellada por dentro y Que Felicidad, con problemas de tránsito, acortaba por fuera, la Mogador comenzó a descontar para llegar al disco con cuerpo y cuarto de ventaja sobre Lisarb, de gran carrera. Llegó tercera Discreet Queen a tres cuartos de cuerpo, cerrando el rentado Coisa Linda. Todo en 1’09”66.



Agraciada y Colombia las bases de la dominical en Maroñas

​

La presencia de la mejor yegua de Maroñas, Honra Real, es la real atracción del clásico Agraciada G3 a disputarse hoy a las 17:00 horas.



La pedrense viene de póker de victorias que incluye el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1, Estímulo y dos carreras estelares en el hipódromo donde varea, Las Piedras.



La pupila de Germán González busca ponerse en forma a fin de poder participar en el clásico Uruguay G3 del 25 de octubre, fecha en que se corre el Latino en Maroñas.



Tanto Blossom como Tres Botas se presentan como enemigas de la hija de Agnes Gold.



En octavo término se corre el handicap especial Colombia sobre 2000 metros. Hay chances para todos los gustos y en donde, también, los kilos equiparan las chances.



Sube en distancia a recorrer Her Majesty, que tras disputar largo metrajes vuelve a pruebas de mediana distancia.



Emperor Hulk y Negrone son rivales a considerar y completan triple fórmula.



Para cerrar una cuatrifecta que tiene un pozo acumulado de 129 mil pesos y muy seguramente superará los 500 mil, hay varios que se postulan.



El Maki, Footstep, Russian Time y Golpazo con 53 kilos pueden integrar el juego como así también definir la prueba.



Largan a las 18:00 horas.