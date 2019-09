Julio César Méndez, un gran jockey clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo no fue una tarde más para el látigo nacido en el departamento de Cerro Largo. En Maroñas se corrieron dos clásicos y los dos tuvieron a Julio César Méndez en el podio. Tanto con Almoradi como con Inalcanzada su actuación fue de enorme valor, con la yegua especialmente, porque no era sencilla la tarea pese al favoritismo en la pizarra, pero el jinete realizó la tarea a la perfección.



Hablar de Méndez es hablar de un jockey con un perfil netamente clásico. No en vano corrió 16 temporadas en el competitivo turf argentino, un medio en el que se han destacado varios látigos orientales pero en el que para llegar y afirmarse hay que tener enormes condiciones.



Tras su inicio en nuestro medio emigró a la vecina orilla donde brilló durante su estadía, que duró desde 1996 hasta abril de 2012, cuando desembarcó en Maroñas para lucirse desde el momento de su llegada.



De su paso por Argentina quedan recuerdos imborrables y datos para la historia. Méndez es el último jockey uruguayo en ganar el Gran Premio Carlos Pellegirni (G1), la máxima prueba del calendario porteño. Lo ganó además de forma consecutiva al brillar en 2006 sobre Storm Mayor y en 2007 sobre Latency, dos pingos de primera linea. Para dimensionar lo que este logro significa, solo tres jinetes uruguayos lograron victorias consecutivas en el Pellegirni: los otros dos son los jockeys más grandes de nuestra historia, Irineo Leguisamo y Pablo Falero.



Julio es también el último látigo uruguayo en ganar el Gran Premio Latinoamericano (G1) dándose además el lujo de ganarlo en Maroñas, también sobre el crack Latency.



Justamente en Maroñas y desde su regreso ha brillado de continuo. Ganador de la estadística en 2014 ha ganado 445 carreras en estos siete años. siendo el tercero más ganador en este lapso.



Además, Méndez ha ganado diez clásicos de Grupo 1, siendo el más ganador junto a Federico Piriz desde la reapertura. Si hay un triunfo que se destaca entre esos diez es el Gran Premio José Pedro Ramírez del 2015 ganado junto a Hielo. Méndez se impuso en las tres carreras soñadas por cualquier jockey de nuestro país y con 47 años lejos está del final, porque día a día se esfuerza para seguir buscando grandes triunfos.