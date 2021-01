Jueves de debut celeste en Meydan con Ajuste Fiscal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gran expectativa reina en nuestro país burrero por el debut de tres de los cinco animales que viajaron con Antonio Cintra a Dubai. En tercer lugar de la jornada del jueves, en el Dubawi Stakes Sponsored By Park Avenue By Azizi G3 sobre 1200 metros debuta Upper Class. La carrera tiene horario de largada en nuestro país a las 12:40, Antonio Cintra ve así la carrera “no conozco a todos los rivales, Upper Class no va a tener mucha dificultad por la cancha ni por la recta corta ni por el trazado de la cancha y el codo que es muy abierto. Miro la cartilla de rivales y hay varios que son ganadores clásicos y en Inglaterra. Es un nivel de carrera muy alto, el mejor caballo parece ser Gladior King (USA) que ha ganado en EEUU y en Meydan ganó esta misma carrera el año pasado y fue 3º en la Saudi Cup Sprint que fue su última carrera. Hace un año que no corre y el otro bravo es Good Effort (IRE) que ganó dos clásicos en Inglaterra, uno de ellos en noviembre pasado. Aguardo una carrera de menor a mayor, con una chapa estoy contento”. En quinto lugar de la reunión se disputa el Al Maktoum Challenge R1 Sponsored By Mina By Azizi G2 sobre la milla donde corre Ajuste Fiscal “otra carrera brava, Emblem Storm (USA) corrio tres en Meydan, ganó dos, una de ellas el Al Bastakiya en 2020. Desde ese día no corrió más, tiene mucha calidad y lo corre William Buick. El otro rival es Military Law (GB), ganador clásico y tiene marcador en dos de los ChallengeAl Maktoum de 2020, estaba para correr la Dubai World Cup al igual que Emblem Storm que era de los posibles favoritos. A ellos se les suman, como bravos, Thegreatcollection que ganó un Listado aquí en Meydan en donde Cappezano (USA), ganador clásico de grupo, fue tercero y Salute the Soldier (GER) fue 4º que también corre este jueves. Todos llegaron juntos y son de calidad. Roman Rosso ganó el Latino en Maroñas y tiene chapas en clásicos en Meydan. Es una carrera brava, se tiene que adaptar a la recta corta y a una cancha blanda. Trabajó muy bien, está 10 puntos, esperamos una buena carrera, espero llegue entre los cuatro primeros. En cuanto a Almoradi, corre en pasto contra caballos europeos, la tiene brava, hay 3 caballos de enorme calidad” Debuta la delegación celeste, ¡¡¡¡¡vamos!!!!