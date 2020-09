Jornada de lujo con segunda gema de la Triple Corona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 11 los potrillos que irán en busca del Gran Premio Jockey Club (Uru G1), la segunda gema de la Triple Corona. Es una generación muy pareja donde se han ido pasando la posta y habrá que ver qué ofrece esta carrera. Están todos con excepción de El Patriota, que seguramente se les sumará en el Gran Premio Nacional.



Hay chances para todos los gustos. En nuestro caso elegimos a Al Fin. El del stud 3 de enero había ganado el Ensayo y luego fue escolta en la Polla. En esa carrera no lo ayudó largar por dentro y tuvo un trámite que no lo potenció. Ahora, largando desde el 11 y fuera del todo, sus posibilidades crecen. Además es un potrillo al que le vemos condiciones para el fondo, por eso el hijo de Ecclesiastic es nuestro elegido.



Le sobran enemigos y el primero de ellos es Nathan, el ganador de la Polla. El del haras La Madrina dominó temprano, tras viajar cómodo y se puso a cubierto de la atropellada de Al Fin. Su madre ganó el Selección con estos colores y él buscará el Jockey Club y permitirle a Everton Rodrigues ganar Selección con la madre y Jockey Club con el hijo.



Para cerrar la trifecta vamos con Bang Bang Boom, que viene de valiente segundo puesto en el Criadores Nacionales. Es un puntero nato y marcará el ritmo de la carrera. Lo vemos correr muy bien.



Draco y Nakom, que con sus atropelladas pueden ganar la carrera, son muy regulares y han sumado valiosas chapas durante el proceso selectivo. Mourinho, que es el baby crack y ha hecho méritos para definir, es el otro que peleará por la victoria. En su caso creemos que el trámite de carrera puede jugarle en contra.



A la atracción del Jockey Club hay que sumarle el Selección. Astrid era la gran dominadora de la generación, pero Instamancha se quedó con el primer grupo 1, nada menos que la Polla de Potrancas. La que gane esta será la mejor y no habrá lugar a discusión, aunque claro, el resto también quiere la gloria.



Nos gusta Astrid, una yegua que se ha mostrado diferente, ganó Campeones Juvenile Fillies por varios cuerpos, luego fue la crack dos años al ganar el Criterium Potrancas y tras ello se quedó con el Producción Nacional. Sin embargo, en la Polla no repitió y cayó sin atenuantes ante Instamancha. Ese día quizás vino muy rápido en la punta, pero más allá de eso, la yegua no fue la de los otros días. Se la jugaron a correrla sobre la marcha en los 1800 metros del Sarandí y ganó fácil, dejando en claro que la distancia no es problema. Quizás el interrogante sean las tres carreras en cinco semanas.



Para ganar deberá estar en un buen día porque Instamancha ya demostró que está a la altura de las circunstancias. La entrenada por Eber Illaria dio espectáculo en la Polla, ganando en gran forma y confirmando adelantos. Su entrenador pasa gran momento y llevará en su silla al líder de la estadística, Héctor Lazo.



De las restantes, Calpurnia es la mejor opción; fue tercera en la Polla y escolta en el Sarandí.



En tanto, en el Gran Premio de Honor (Uru G3) sobre césped hay bastante paridad. Puede ser el retorno al podio de Miltitoplp, que debe rendir a pleno para vencer al ascendente Hechicero, que ya le ganó. Atención a Great Spririt. Está ante una buena chance de recuperar prestigios.