Jornada canaria con 11 carreras

Con once competencias en Las Piedras, desde el mediodía, y ocho en el Real de San Carlos de Colonia, se conforma la jornada sabatina.



En sexto término, sobre 1400 metros se disputa el Preferencial Pablo Falero, un llamado para yeguas de tres años y más edad en sistema de handicap donde once féminas irán por la chapa mas alta del marcador.



Tiene la veterana Interamericana de las buenas y de las otras en una campaña de 32 entradas a pista con cuatro podios, tres en Maroñas y uno, hace menos de un mes, en el circo limítrofe.



A los dos y tres años la descendiente de Stanislas tuvo su mejor momento con marcador rentado en el Criterium y escolta en el clásico Sarandi.



Tras cambios de cuida y de colores, en sus últimas salidas a pista ha demostrado querer retomar senda de triunfo. Tiene en el Preferencial pedrense una buena oportunidad para mostrar su mejor versión.



Las dos yuntas serán bravas de ganar al igual que la local Notting Hill que ha tenido muy buen destaque en contiendas de corto aliento. En 1400, tiene la defensora del Decano Oriental distancia que no es predilecta.



Tanto las pupilas de Jorge Avelino Piriz como las defensoras de La Coluda serán activas participantes de la carrera. Las del Oro Negro, al igual que la pupila de Pallas sube distancia a recorrer pero bien pueden hacerse sentir en postrimerías del disco.



Se larga 15:20 horas.