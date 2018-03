Los jockeys anticipan la gran carrera

Cada edición del Longines G. P. Latinoamericano es una constelación de estrellas. Desde Lima viajó Edwin Talaverano, que cuenta con dos montas para el domingo. “Estamos muy bien en Maroñas. En el clásico de yeguas corro a Ikaya, es ligera, hemos ganado juntos varias carreras. Siempre se adapta en correr entre las tres primeras. Tuvo un buen viaje y se adaptó de buena forma. En el Latino me toca correr a Kodiak Boy, que corrió esta misma carrera el año pasado y entró en cuarto lugar. Es una caballo para correr de atropellada. Si la carrera se hace ligera él podría avanzar al final”.



Por unas horas estuvo nuestro compatriota Pablo Falero en Maroñas. “Estoy feliz de estar en Maroñas, feliz de estar en la primera carrera oficial e inauguración de la pista de césped. En Argentina tuve el placer de correr en la primera carrera de césped en Palermo y en la primera de arena en San Isidro. Para mí es un orgullo poder estar aquí en esa carrera. Me dieron para correr el caballo de Storace (Afilado), lo importante es estar. El Latino es una carrera abierta, a la vez que se encuentra caballos de varios países que se va a correr con ritmo. Me toca montar a Dixie Wave, un caballo de cinco años. Más allá que entró de casualidad creo que es un animal al que veo con posibilidades”.



Everton Rodrigues será el encargado de correr al oriental Don Carrasco. “Estoy muy contento por participar en la carrera y el caballo está galopando muy bien. Nosotros sabemos que es una carrera muy brava, pero él ya sabe de ganar cuando es brava, pero tengo toda la fe presente para esta carrera. Sería muy lindo que vengan en parciales fuertes, voy a tratar de amansar al caballo, tengo una gatera muy buena. Correremos expectantes tratando que haga la mejor carrera posible”.



Luego de realizar la partida con Fitzgerald, Luis Alberto Cáceres se mostró satisfecho. “La partida fue excelente, nos dejó muy confirmes a mí y a Jorge (Firpo), la verdad que anduvo notable. El caballo echó 1’01”, que era lo que quería Jorge, pero la verdad anduvo muy bien. Estamos muy tranquilos para correr nuestro primer Latino. El caballo está muy bien y espero que llegue así al domingo”. En Monterrico dijeron que hay que respetar la localía, lo cual asintió. “Sí, hay que respetar, estamos ante un caballo bueno, los compañeros están bien también. Esperamos el mejor resultado”.



Damián de Arrascaeta confía en El Abanderado. “Me siento muy contento de estar en tan magna fiesta y orgulloso de representar a mi país. El caballo llega 10 puntos y estamos todos muy esperanzados”