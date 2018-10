En el Jockey Club fue triunfo de Aero Trem

El brasileño Aero Trem se adjudicó el Gran Premio Jockey Club, URU G1 y se postula el primer domingo de noviembre a la Triple Corona al heredar el primer puesto de la Polla de Potrillos.



Conducido en forma magistral por Julio César Méndez, el descendiente de Shangai Bobby derrotó de forma clara y neta a su hermano paterno Thalasso, que dio ilusión a los suyos en mitad de recta y fue escolta a dos cuerpos y tres cuartos en 2’02”31.



La carrera se hizo con Duro de Matar y Ferruco Law en delantera junto a Thalasso, quedando cerca Aero Trem.



Entrados en recta opuesta, los punteros movían con Thalasso a las grupas, mientras que Aero Trem quedaba por dentro y a la expectativa, dejando detrás a The Broad. En parciales de 24”62 y 47”75, bajo lluvia, Duro de Matar tomó nuevamente la delantera, Thalasso queda de escolta afuera junto a Ferruco Law, Méndez mueve y queda cerca por dentro, mientras que The Broad se movía a par de cuerpos del pupilo de Cintra.



En plena recta, Duro de Matar quedó en el medio, por fuera Thalasso y pegado a los palos comenzaba a desarrollar su atropellada el defensor del Old Friend.



De 100 al disco, Aero Trem se afianzó en la delantera, se adjudicó la segunda gema y va por la Triple Corona en el Gran Premio Nacional.