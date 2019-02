El Jockey Club tiene todos los condimentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Serán diez los potrillos que tomarán parte del Gran Premio Jockey Club este sábado en Las Piedras. La carrera, que tiene una bolsa de premios de 1.2 millones de pesos, se disputará sobre dos kilómetros y tendrá en Duro de Matar al único ejemplar con chance de Triple Corona. Pero, las inscripciones del pasado lunes depararon sorpresas ya que el excelente Great Spirit viajará a las Piedras a plantearle lucha al descendiente de Salto.



1) Rey Mastro. Javier E. Pérez. Su problema en las gateras lo relega en la triple fórmula, si larga con “ellos”, es gran chance al primer lugar del semáforo. 10



2) El Prodigo. Federico Piriz. El defensor del “Don Pedro” fue escolta de Duro de Matar en la Polla, en mitad de recta ilusionó a los suyos. Mas que bravo. 9



3) Duro de Matar. Waldemar Maciel. Es el del “Tata Martin” el ganador de la Polla y único potrillo con chance de Triple Corona. Hay que ganarle a el. 10



4) Jaffar. Everton Rodrigues. Tras su campaña en Brasil fue tercero de Fitzgerald y Sinabung en la milla de Reyes. Ojo con el zaino. 9



5) Wild Boy. José María Silva. Viene de buen logro en la condicional canaria. Puede chapear. 8



6) Bobby Q. Fabio Guedes. El ganador del Ensayo local, no fue de la partida en la Polla para luego ganar un handicap en el limítrofe. A tenerlo en cuenta. Rival y pico. 9



7) Great Spirit. Vagner Leal. Pese a no conocer la cancha en carrera, el del Bosco Ríos tuvo activa participación en la Triple Corona de Maroñas, en el Comparación y fue 4to en el Ramírez. El candidato. 10



8) Hot Dogs. Nicol Romero. Tras ser 3ro en la Polla, ganó la condicional en el Jerárquico Es local y merece respeto. 9



9) Viejo Grata. Carlos Vigil. Tras buen logro canario, fue quinto en el Clausura en Maroñas y 3ro de Sub Mambo en el canario. Rival. 9



10) Gato Lindo. Julio C. Méndez. Debutó en la Polla pedrense donde ocupó la cuarta posición a 5 largos del ganador. Puede mejorar. 9



Se larga a las 17:10 desde el poste de los 2000 este sábado en Las Piedras en lo que promete ser una gran carrera.