Con la disputa de los grandes premios Jockey Club y Selección, ambos URU G1, la atracción de la jornada sabatina está asegurada. Es que tanto la segunda gema de la Triple Corona como el clásico que corona a la mejor potranca nacida en 2017, ambos con dos kilómetros de recorrido, son de las pruebas clásicas más importantes del segundo semestre en el Jerárquico de Ituzaingó.



En cuarto lugar se corre el Selección con la ganadora de la Polla, Instamancha, y su vencida, la Baby Crack Astrid. Duelo en puerta que atrapa al burrero. Serán nueve las que alistarán en el boquerón de los 2000. Se suman Menorca Fever, Missiadura, Over Love, Lady Lil, Honra Real, Gaitera do Sul y Calpurnia.



En el Jockey Club serán 10 los potrillos que intentarán cortar la ruta de Nathan -ganador de la Polla de Potrillos- hacia la Triple Corona. Corazón de León, Silver Rye, Bang Bang Boom, Draco, Mourinho, Corazón Indomable, Marlon Brando, Nakom, Leopardo Real y Al Fin serán los obstáculos a superar que tendrá el hijo de Natri. Ambas pruebas tienen real interés.



Sobre césped, el mismo sábado, se corre el Gran Premio de Honor URU G3 sobre 2400 metros que bajó en número de anotados en cuanto a largometraje en verde. Ocuparán gateras Lebron, Miltitoplp, Molequi Felipe, Vesuvio, Mas te Vale, Hechicero, Cerro Largo (defiende el título), Great Spirit y Gran Grey.



En la reunión de viernes se corre el handicap especial España en arena sobre la milla. Tomarán parte Mi Fiesta (52), Nortenha (53,5), Maravilla Fever (53,5), Que Felicidad (59,5), Sentimental (63,5), Lilly Spencer (53), Aeiou (57), Fly Away (50) y Dinyi (50,5).



El Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus, para ellas sobre el kilómetro, completa listado de pruebas de corte mayor el fin de semana. Se destaca la figura de Itaperuna, que enfrentará a My, Wardiana Dor, Mady Moscu, Lisarb, Sub Princess, Leoparda Brava, Rainha Pioneira y Vacation Camp.



El lunes en Las Piedras se corre el Preferencial del Turf en Las Piedras con 14 cuadras de extensión. Anotaron Flying Star, Little Royal, El Conde Juan, Private Idaho, El Cantante, Gato Lindo, Duro de Matar, Hot Wheels, Nico Rosberg, Mali Blue, Escorpion, Ben Hur, Happy Trails y Supertramp SV.



Fin de semana de Jockey Club y Selección. Todo dicho.