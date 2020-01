Jinetes por el Poker de Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son varios los jinetes que tienen serias aspiraciones de podio en este 6 de enero. Tanto Héctor Lazo, Luis Cáceres, Julio César Méndez, Federico Píriz y el joven Eric Acosta aparecen como los más serios candidatos a posar en los podios de los cuatro clásicos del próximo lunes. Píriz y Cáceres van por las estelares que les faltan para obtener el “Poker de Reyes”, Federico el Maroñas y Luis el Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1. A priori, el “Pelado” con Sub Princess aparece con más chance que el salteño que es guía de Maravilla Fever.

Se suma a esa lista Heber Eugui, a quien solo le falta el Ramírez, donde se apilará en Gauche. A Héctor Lazo, que tiene dos podios de 6 de enero, le faltan el José Pedro Ramírez G1 (Ajuste Fiscal) y la prueba G1 de yeguas en donde corre a Algecira Fever.

A Julio César Méndez le faltan Pedro Piñeyrua URU G1 y Maroñas URU G2; corre a Almoradi y Lee Jeans respectivamente.



La visita puede llevarse aplausos

Dos jinetes de vasta experiencia y en animales con calificada chance tomarán parte en la edición 122 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1.

Leandro Goncálves y Carlos Lavor, brasileños ambos, serán los profesionales a cargo de guiar a Keep Down y Little Vicky respectvamente. Ambos, con muy buenos antecedentes en Brasil y Argentina, intentarán emular a Mr. Nedawi que llegó a Maroñas tras ganar el Dardo Rocha en La Plata (Little Vicky llegó segundo) y obtuvo el Ramírez de 2011 con la monta de J. Aparecido.

Lavor correrá el Maroñas con Luna Baluna y el Ciudad de Montevideo con Linda Le. Leandro va con Aero Trem (ojo con este) e Imennsa Vendetta en milla y dos kilómetros.



​