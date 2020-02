Itaperuna ganó Reyes y va por el bis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una sola jornada en Maroñas, que comparte marquesinas con Melo y reunión de viernes en Las Piedras, el fin de semana hípico no tendrá actividad el día domingo por la asunción de Luis Lacalle Pou.



La sabatina tendrá el clásico de Grupo 3 sobre 1.000 metros con la figura de Itaperuna, ganadora del pasado Gran Premio Maroñas en apasionate final. La pupila de Colombo, tras buen pasar en hipódromos brasileños, racaló en Itzaingo y de buenas a primeras obtuvo el cortometraje mas famoso de nuestro principal escenario hípico. Tendrá nueve enemigas de riesgo.



Se larga 17:50 y estas son las concursantes:

1-Sub Princess - Federico Piriz - Gastón González (CC). 9

Llegó al Maroñas como la gran candidata al podio. Cotizada gran favorita en las apuestas (1.70 por cada uno apistado) ocupó la quinta posción a 2 largos y cuarto de la ganadora. Larga de gatera interior. Enemiga.

2 - May Moon - Juan M. Díaz - Diego Caviglia. 6

Compite en otros lotes, la superan yeguas de mejor pasado.

3 - Itaperuna - Héctor Lazo - Ricardo Colombo. 10

Su brillante imposición ante los mejores “flyers” del medio la colocan como la mejor velocista del medio. Gusta de venir entre los de adelante, tiene garra y se prende en la lucha. candidata.

4 Mi Carabela - Damián de Arrascaeta - William Mattos. 8

No corrió mal en el Maroñas, llegó a cinco cuerpos de la vencedora. Tiene carta de crédito para sorprender a gran dividendo.

5 - La Almudena - Mathias Tuccelli - Christian Pérez. 8

No tuvo un buen desempeño en el especial sobre césped que ganó Vacation Camp cargando peso. Tiene chance. 8

6 - Suprema D´Or - Nicol Romero - Mateo Villaba. 7

Tiene de las buenas y de las otras, no la descartamos y puede sorprender. 7

7 - Rainha Pioneira - Waldemar Maciel - Ricardo Colombo. 8

Si hace memoria, tiene tabuladas de gran nivel. Enemiga y algo más. 9

8 - Supersticiosa - Maicol de Souza - Luis Signoretti. 8

Con problemas de tránsito y cargando el plomo no llegó lejos en especial en grama. Ojo. 8

9 - Vacation Camp - Eric Acosta - Gustavo Acosta. 8

Brilló en el handicap con peso oblea. Ganó notable pero cambian las rivales. 8

10 - Soapy Sky - Pablo Rodríguez - Luis Parada. 9

Sorpresa y media para la Subordinatio que busca nuevo título de Grupo.





Melo, Bella Fever y Agassi son noticia

H. G.

El hipódromo de Melo se prepara para la jornada del próximo sábado. Para ello ofrecerán una conferencia de prensa a desarrollarse hoy a la hora 20:30 en el Jockey Club de Melo (Aparicio Saravia N° 541).

Durante la conferencia, las autoridades del Jockey Club local darán detalles de la 2a. Fiesta del Turf y Carnaval en el hipódromo de Melo el sábado 29 de febrero.



Bella Fever. Durante el sábado, en el hipódromo de Riyadh se disputará la Saudi Cup con la friolera de 20 millones de dólares en premios, de un total a repartir durante la jornada de 29 millones.

En el clásico Saudi Derby, sobre la milla con 800 mil dólares a repartir será de la partida nuestra Bella Fever. El boricua Irad Ortiz, que viaja especialmente para la reunión, es jockey de Mucho Guapo en la Saudi Coup, será el guía de la descendiente de Texas Fever.



Andre Agassi. Es harto factible que durante la jornada del Longines G.P. Latinoamericano de Buenos Aires esté presente el extenista Andre Agassi. Buena nueva a nivel social.