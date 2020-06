Itaperuna frente a Soapy Sky en verde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con partidores completos, 16 yeguas irán hoy, en pista de césped, por el clásico Pedro Indart Denis, la prueba central de la jornada de domingo, se larga 14:45 horas con dos yeguas que se destacan por sobre el resto, una es Itaperuna, la norteña que supo ganar el Gran Premio Maroñas URU G2 del pasado seis de enero, y la otra es Soapy Sky, que a sus seis jóvenes años despertó de su letargo de victorias estelares logrando dos clásicos de grupo durante el presente año, uno de ellos sobre la pupila de Ricardo Colombo en prueba sobre el kilómetro, sobre arena.



Es turno ahora de correr en grama, en donde la hija de Forestry registra excelente tabulada en hipódromos brasileños en pruebas de cortometraje de tinte estelar. Se sabe que la defensora de las sedas “Hs. Cifra” no se destaca en sus ejercicios de la mañana en forma solitaria pero le gusta correr, y como en grama y en la tarde. Hoy enfrenta a una de las mejores velocistas locales, Soapy Sky, deberá Itaperuna demostrar todo su potencial para derrotar a la pedrense que llegará al Jerárquico con ínfulas y tratando de demostrar que su anterior logro no fue obra de la casualidad.



Sobre “mildos” se corre la revancha pero también hay animales que bregarán por la victoria y presentan credenciales como para estar en la definición. La yunta de las sedas “El Negro”, Suprema D’Or, Lisarb, Supersticiosa y hasta la suplente (con guía de Yair Pereira) intentarán derrocar a las dos grandes favoritas. Avisen al reloj que bien puede quedar en llamas.





Especial en la milla al cierre

Qué lindo cierre nos entrega la jornada de hoy; a las 17:05 larga el especial “Stud Charrúa” desde el poste de la milla en donde los kilos son más que medallas. No está confirmada la presencia de Sinabung (66 kilos) por ello el candidato de la página es Keep Down, un foráneo que llegó a Maroñas con buenas mentas, corrió el Ramírez para luego reprisar de buena forma el pasado 18 de mayo en Las Piedras llegando cuarto de Laurent. Ya en Maroñas, aclimatado, es el animal a vencer. Su enemigo es Glorioso Quality, tercero en el clásico pedrense definiendo la prueba hasta la última cuadra. Bravísimo al igual que El Prodigio, Pushkin y Al Mare. Brillante cierre de reunión con pozo de trifecta que va a los 300 mil de pozo.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Héctor Lazo

El oriundo de Villa del Carmen tiene muy buenos compromisos firmados como para visitar el podio en más de una vez.



Indicados a tener en cuenta en pick 3 C/O

Pozo acumulado: $ 35.730.-

Carrera 7ª: 1-3-4-7

Carrera 8ª: 4

Carrera 9ª: Todos



Para estudio:

Doble Final:

7 (9ª)

Todos (10ª)



Trifecta (Pozo) 10ª:

1-3-9-12-14 (Candado)

Pick 4 de domingo

Pozo garantizado: $ 50.000.-

3ª: 13-14

4ª: 1-4-5-9

5ª: 6-16

6ª: 2-4-5-16



Uno a buen dividendo: Flora Gambo´a En tiro que le gusta, se puede venir al de Aurora