Interesantes especiales en la dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con once yeguas en gateras, a las 18:50 se larga el especial Rendija en Maroñas, sobre 1200 metros, donde el voto lo carga la norteña Perfect Bullet con su coterránea Abbondanza como su enemiga más acérrima.



Los 60 kilos que carga la defensora del Duplo Ouro (le dispensa tres a la defensora del Azul y Plata) no serán impedimento para que la descendiente de Benny the Bull se alce con la victoria. Tras buenas victorias en el hipódromo de Cristal, Perfect Bullet llegó a Maroñas a disputar al Polla de Potrancas de hace dos años no haciendo pie. Tras año y medio, reapareció en el clásico Mautone ocupando la quinta posición a cuatro cuerpos de Sub Princess e Inalcanzada en prueba sobre el kilómetro. Sube 200 metros y lleva la preferencia por sobre una Abbondanza que vuelve a cortometrajes, distancia en la que ya supo destacarse. La Shangai Bobby tiene podios en pruebas de 1000, 1100 y 1200 metros. Bien puede posar en el podio. La ligera Lee Jeans puede ser factible sorpresa.



En el Frank Hughes, sobre 14 cuadras, el destaque es para Niko Prince, que viene de muy buenas imposiciones en condicionales y valioso segundo puesto en un handicap. De las últimas ocho participaciones (7 en Maroñas y 1 en Las Piedras), el defensor de las sedas “Rey Ricardo” obtuvo seis victorias bajo los cuidados de Eber Ilaria. Es top weight (60 kilos) y caballo a derrotar de la prueba.



El joven Imperium (3 años) incursiona por vez primera en pruebas especiales. Luis Borba preparó al del “Kumis” de buena forma y con 52 kilos es enemigo íntimo. Franken puede venirse de un viaje y es más que una sorpresa, al igual que el interminable Fenómeno, que puede venirse a cuatro cifras.



Triple Fórmula

Maroñas

1: 6-4-3

2: 7-5-2

3: 9-2-10

4: 5-9-3

5: 3-7-4

6: 5-7-2

7: 1-12-5

8: 3-8-7

9: 10-5-4

10: 3-6-10

11: 6-1-5

12: 7-6-11

13: 5-7-1

14: 7-8-10

15: 2-11-9

16: 4-3-7



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Héctor Lazo

El líder de la estadística de jinetes tiene buena oportunidad de estirar diferencias sobre el resto



Indicados a tener en cuenta en pick 4:

Pozo Garan.: $80,383

Carrera 9ª: 5-10

Carrera 10ª: 3-6-10-11

Carrera 11ª: 1-5-6

Carrera 12ª: 6-7-8-11



Para estudio:

Doble Final:

2-9-11 (15ª)

2-3-4-7 (16ª)

Cuatrifecta 16ª: 3-4/Todos/3-4-7-12/3-4-7-12



Eje de apuestas especiales:

Cape Violento

Para Pick 3 inicial y exóticas de la primera.

Manifiesto

Para Pick 3, Trifecta con pozo de¡ la 7ª en pasto.



Un lance a cuatro cifras

Battery Plus

La de Amado Leites ¡es chance en el Especial!