Insurgente fue Preferencial

Con una estupenda faena del jockey Fabio Guedes, el cuatro años Insurgente ganó el Preferencial Oro 18 disputado en la víspera en el hipódromo de Las Piedras al derrotar por medio cuerpo a Hummer en 2’08”53 para recorrer los dos kilómetros pactados.



El pupilo de Heriberto Guedes llegaba precedido de buenas actuaciones en Maroñas e hizo valer la localía ante parejo lote.



Cuando el starter dio apertura de gateras, fueron Super Link y Dow Jones los que asomaron en delantera. Antes de cruzar el disco por vez primera Super Link se movía con pequeñas ventajas sobre Insurgente, Dow Jones, Hummer, New Cat y Walben. Al girar el codo de los “milcuatro” entre el primero y último solo había seis largos de diferencia.



En recta paralela a Camino América, Super Link comandaba con Insurgente a sus grupas pegado a la empalizada, Hummer quedaba en tercer lugar por flanco externo junto a New Cat y Dow Jones. Con parciales de 50”71 y 1’15”75 y en plena bajada, Fabio Guedes mueve al Mogador que pasa a encabezar el lote seguido por Hummer y Super Link. Detrás quedaba New Cat, mientras que desde el fondo intentaban descontar Currando y el favorito de las apuestas, Pretor do Sul.



Al girar la curva Insurgente se despega del lote, seguido por Hummer que, impulsado por J. L. de Leivas, le plantea lucha a defensor de las sedas Villeros, que se resiste. En los 200 metros finales, Insurgente -pese a los esfuerzos del Smarty Jones- corría con la victoria asegurada.



En el disco fue triunfo preferencial de Insurgente sobre Hummer. A tres cuerpos y medio integró la trifecta Currando, que dejó a varios cuerpos cerrar el marcador a Pretor do Sul.



Sexto y sugestivo logro de Insurgente, que va por más.



La quinta generación de aprendices

El próximo lunes 2 de abril, en el hipódromo de Las Piedras, darán inicio las clases del quinto curso de jockeys con 14 alumnos.

La escuela, a cargo de Miguel Heredia y Agustín Menéndez, tuvo 66 aspirantes en el primer llamado, en la fase final 32 realizaron la prueba hípica y diferentes talleres, donde quedaron seleccionados los 14 alumnos que iniciarán las clases el próximo lunes.

Desde aquí el deseo de éxitos a alumnos de la quinta generación.



Hoy se anota para un gran fin de semana

Las jornadas de sábado y domingo próximos se disputarán en Maroñas mientras que Las Piedras tendrá reunión el día viernes.



A nivel estelar se disputará el G. P. Municipal sobre 2.400 metros, la gran revancha del General Artigas e invitados, más el MEF/DGC para ellas sobre 200 metros, el Otoño sobre la milla y los dos clásicos Haras del Uruguay sobre 1300 metros.



Se anota hoy en Oficina de Carreras de Maroñas.