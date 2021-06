El Indart Denis marca el regreso de Rainha Pioneira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El único clásico del fin de semana es el Pedro Indart Denis, llamado sobre 1200 metros en césped y con un lote de 14 calificadas yeguas en donde el destaque absoluto se lo lleva Rainha Pioneira.



La pupila de Ricardo Colombo viene en racha, de sus 15 victorias en Maroñas llega con 8 clásicos ganados en forma consecutiva, incluyendo el Gran Premio Maroñas URU G2 del pasado 17 de enero.



Tras un breve descanso, la defensora del Haras Belmont vuelve a la lides en prueba estelar sobre grama, en donde supo derrotar a la excelente Itaperuna, hoy en Brasil cosechando éxitos en los corto metrajes que está disputando.



Tiene, la descendiente de Pioneering, de gatera externa para largada (13) y a varias rivales que moverán desde el inicio de la contienda.



Luce en las mañanas de varea de forma resplandeciente y es la gran candidata a obtener la chapa más alta del marcador de la sexta de la jornada que larga 17:00 horas.



Dentro del lote que saldrá a marcar parciales está la también norteña Lisarb, que viene de rutilante éxito en el clásico América sobre misma pista a utilizar hoy, pero sobre 14 cuadras. En la tarde de hoy saldrán en parciales más ligeros, Carlos Méndez deberá regular las fuerzas de la defensora del Musa para que llegue a sección de definición, intacta de bríos, para definir la prueba.



La sorpresa para la más que regular Flora Gambo’a que llegó a seis cuerpos de Lisarb en la carrera detallada. Si se mueve en la primera partida, ojo con la del Aurora.



Le Pain Quotidien, que baja distancia a recorrer, Dulce Brujita y Coisa Linda intentarán bregar por el podio.



Parejo el especial Stud Charrúa sobre la milla



En una carrera sin descartes, a las 18:30 dando inicio a la Doble Final, se disputa el handicap especial Stud Charrúa sobre 1600 metros en donde confiamos en Gaucho para alzarse con la victoria.



El pupilo de Ricardo Colombo tiene cambio de monta por el compromiso de su jockey habitual con las sedas del Ximena P. Será Luis Cáceres el encargado de guiar al defensor del Ancar de 9 que viene de ser 5º y 4º del mejor millero de Maroñas, Aero Trem. Viene de una relache de más de cinco meses, si no siente el regreso con la de colores y los 62 kilos a cargar es el candidato al podio.



Rivales, bravos del 1 al 14, como enemigos sindicamos a Don Gatuno con guía de Héctor Lazo que viene de llegar a 4 cuerpos de Decisivo Boy en grama en un especial. Ecatombe es sorpresa y media en prueba muy pareja.



DESDE LA PELOUSE



Un jockey bien representado

Héctor F. Lazo

El oriundo de Villa Carmen es el jinete que se presenta hoy para ganar más de una.



Pick 3 a tener en cuenta:

Pick 3 con Carry Over



Pozo: $33.433

7ª: 5-10

8ª: Todos

9ª: 3-10-11



Pick 4 con pozo:Acumulado: $ 45.500



1ª: 1-3-5-7

2ª: 1-4-5-6-7

3ª: 1-6-10

4ª: 1-6-10



Eje de apuestas especiales:



Registrada Joy

Eje del Pick 4, exóticas de la 2ª, trifecta con 50,000



Hadees of Greece

Eje de las exóticas de la 5ª y Pick 3.



EL LANCE DE LA REUNIÓN

Pepenadora

En la 4ª, si hace memoria, ojo con la Bluegrass Cat