Inalcanzada suma y crece en el ranking femenino

Excelente desde todo concepto se puede catalogar el triunfo de la potranca Inalcanzada en el clásico Estados Unidos disputado este domingo en Maroñas.



La pupila del norteño Dorneles derrotó con claridad a su coetaña Abbondanza en destacados 1´28”44.



El melense Julio César Méndez le tomó el pulso y la mano a la hija de British Medium que, en sus primeras carreras salía a correr, a destajo en delantera.



Ya en pruebas estelares anteriores, Méndez logró mantener a la defensora de las sedas “El Chicho” en posiciones expectantes en los primeros metros para si, luego, desarrollar todo el potencial de la excelente potranca.



Para esta ocasión, con Bamba y Bamba en sus grupas y Abbondanza, Inalcanzada vino en puesto de vanguardia, paso los primeros 400 en 23”19 sin pedirle nada.



De ahí en adelante, la hija de In my Life comenzó a mover la prueba para que su jockey siguiera con el plan trazado.



En plena recta, Abbondanza y Bamba y Bamba salieron a buscarla pero Inalcanzada tuvo resto suficiente para, soportar embates y volver a tomar ventajas.



Detrás de Abbondanza arribó Paleta Quemada que relegó a Bamba y Bamba al cuarto puesto.



Ganó Inalcanzada, no se sabe su techo. Gana, gusta y crece en el ranking de ellas.