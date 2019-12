Inalcanzada obtuvo claro triunfo clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin apremios, la buena de Inalcanzada se adjudicó el premio clásico Estados Unidos de América con hábil conducción de Julio César Méndez.

La descendiente de British Medium se vino de gateras al disco siendo regulado el tren de marcha de brillante manera por su piloto, que dejó que su conducida moviera en primera partida (400 en 22”03 y 800 en 47”33) y cuando La Maestranza la vino a buscar en los últimos 300, sin tocarla Méndez le pidió moverse a la defensora de las sedas “El Chicho” para llegar con un cuerpo de ventaja, estampando 1’31”27 para recorrer las quince cuadras pactadas.

La carrera tuvo en Inalcanzada a su eximia protagonista. Fueron Gatita y Soy Atractiva las que intentaron seguirle el paso, dejando atrás a La Maestranza y a Flora Gambo’a. Cuando enfrentaron Villa Violeta, la puntera tomaba más de cuatro cuerpos de ventaja sobre Gatita y La Maestranza, que movió para no dejar levantar mas vuelo a Inalcanzada. Del fondo se acercaba Flora Gambo’a, dejando en el ultimo puesto a Soy Atractiva.

Entradas a la recta, Inalcanzada llevaba ventajas, Héctor Lazo buscaba los palos con La Maestranza para internar pedirle cuentas a la pupila de Dorneles, Flora Gambo’a buscaba flanco externo, mientras que Gatita seguía cerca. A 300 del disco, Inalcanzada mantenía par de cuerpos, La Maestranza -bajo el rigor de su látigo- se ponía a tiro y a falta de dos cuadras, le entraba a las grupas. Pero sin que Méndez “tocara” a la suya, Inalcanzada siempre tuvo aires ganadores, llegó con claras ventajas a la meta para obtener su decimosegunda victoria en Maroñas y consolidarse como una de las mejores yeguas de tiros intermedios. La Maestranza mostró lo suyo y fue escolta; fue tercera Flora Gambo’a a varios, dejando cuarta a Gatita.



Especial Potri Flash. En el especial Potri Flash fue triunfo de Purebred, que tomó la delantera en albores de contienda para no abandonarla hasta disco triunfal con gran labor del jinete Héctor Lazo. El pupilo de Ricardo Colombo detuvo relojes en 1’28”39 para los 1500 en grama. Cargando 54 kilos, el descendiente de Red Rock Canyon saltó rápido en delantera, seguido por Homeu y Kattegat; luego se ubicaban Gran Grey junto a El Francés, dejando en extrema retaguardia a El Pródigo. El de vanguardia no hizo mover el teletimer, algo que se hizo sentir en la definición de la prueba especial. Fue segundo Gran Grey, tercero el potrillo Homeu, quedando cuarta Kattegat.



Se abren preinscripciones para el Mitin de enero 2020

El Mitin del próximo 6 de enero comienza a tomar color en la mañana de este lunes, ya que hasta el mediodía se realizan las preinscripciones de los cuatro clásicos del día más importante de la hípica nacional.

El Gran Premio José Pedro Ramírez G1 reparte 116 mil dólares en premios, el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 tiene una bolsa de US$ 40.746, el Pedro Piñeyrúa URU G1 reparte 38 mil dólares y el Maroñas URU G2 US$ 25.612.

La ratificación para cada una de las carreras estelares será el jueves 26 de diciembre en horario de la mañana, mientras que a las 19:00 horas se realizará el clásico sorteo de gateras. El viernes se firman los compromisos de montas para tener ese mismo día el programa de la fecha magna del turf.