Inalcanzada le dio brillo a la jornada

Con presentación al óleo de Sergio Dorneles y conducción de campanillas de Héctor Fabián Lazo, la excelente Inalcanzada logró el clásico Gran Bretaña G3 y llega a las quince competencias ganadas en Maroñas.



La hija de British Medium venía de correr de forma aceptable hace menos de un mes, su entrenador la puso en forma y debido al acuerdo que tiene Julio Méndez con otra caballeriza, las huestes confiaron en Héctor Fabián Lazo para conducir a la zaina de cinco años, y Lazo la corrió como si la conociese de toda su campaña. La dejó mover adelante, supo tener a sus grupas a la buena de Astrid de 800 a 250 finales para, ahí, despedirla y llegar a la meta con claras ventajas sobre una recuperada Astrid que fue su escolta. Alegra de sobre manera que la defensora de Los Cuervos haya recuperado nivel, puso en aprietos a la ganadora y cedió ante la superioridad de la ganadora que llegó con dos cuerpos y tres cuartos de ventaja a la meta en muy buenos 1’22”09.



Logra Inalcanzada, a sus cinco años, su 15º triunfo en el Jerárquico, décimo segundo de corte estelar en una destacada campaña. Según su cuidador Sergio Dorneles, “hablé lo necesario con Lazo, no me asusté con los parciales, ganó muy bien. Ella (Inalcanzada) le gusta correr en estos tiros, máxima distancia es 1500 metros, no llegar a la milla. Los propietarios decidirán cuando podemos correr con ella”.



Detrás de Astrid fue tercera Benalmadena a tres cuerpos y medio de la escolta, cuarto lugar para Joy Gateada a tres cuartos de cuerpo cerrando el semáforo Tres Botas.



La carrera tuvo a Inalcanzada a su máxima protagonista, salió a mover acciones junto a Alta Gama, cerca quedaba Joy Gateada con Jeitinho Doce a sus grupas.



La puntera pasó las primeras cuatro cuadras en 23”67 seguida por Alta Gama, Jeitinho Doce y Joy Gateada hasta que frente a Villa Violeta Fabio Guedes mueve a Astrid y se le pone a la par a la puntera.



Asi entraron a la recta, en los 400 le tomaron ventajas al resto del lote pasando los primeros 800 en exigentes 45”49. Fue Guedes el primero en llamar la atención a su conducida y Astrid reaccionó, igualó y llegar a tomar pequeñas ventajas a falta de 300 para la meta.



En los 250, Lazo le pidió el resto a la suya y se fue en busca del disco del clásico Gran Bretaña G3 para lograr brillante triunfo para festejo e las huestes del Chicho que siguen disfrutando a la nacida en el San Miguel Queguay.