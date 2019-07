Inalcanzada es la estrella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la presencia de la récord horse Inalcanzada, a las 17:15 se larga el clásico Asociación de Criadores, URU G3 sobre 1200 metros. Carrera para ver y disfrutar con varias aristas para el paladar burrero. La presencia de Inalcanzada en Maroñas es llamador del aficionado. En tiros que van de 1400 a 1600 metros la defensora de las sedas “El Chicho” se ha transformado en pieza harto difícil de derrotar. Por sobre todo en las 14 cuadras, distancia donde ganó sus últimos tres pruebas, todas de tinte estelar con récord histórico de distancia.



Sus vencidas -Rainha Pionera, Abbondanza y Paleta Quemada- vuelven a verse las caras con la descendiente de British Medium, pero en este caso en una carrera que tiene 200 metros menos de recorrido. ¿Influye? Sí, dado que Abbondanza se ha tornado en una especialista en las 12 cuadras y a Rainha Pionera le viene mejor enfrentar a la mejor yegua de Maroñas de tiros intermedios.



No deja de ser Inalcanzada la favorita de la prueba. En arena y césped se torna en animal a vencer. Con 13 entradas a pista en Maroñas es propietaria de nueve victorias, seis de ellas en carreras de plano mayor en distancias que van desde los 1400 a los 1500 metros.



Tiene la pupila de Sergio Dorneles un solo fallo en Maroñas: en la pasada Polla, donde llegó en sexto lugar; y un viaje a Las Piedras donde no las tuvo todas consigo. Si se adapta a nueva distancia a recorrer, será difícil de batir.



Tanto Abbondanza como Rainha Pionera irán en busca de lograr derrotar a Inalcanzada en prueba con largada paralela a General Flores.



Son ambas enemigas de riesgo. La pupila de J. Lazo llega precedida de dos excelentes victorias en misma distancia a recorrer en la tarde de hoy: hace tres semanas en el Indart Denis y previamente en el Especial Rendija. Adaptada a las 12 cuadras, va la del “Azul y Plata” por resonante triunfo.



Mismo plan para Rainha Pionera, que si se porta bien en gateras y no entra en un mal día, puede constituirse en rival de lujo.



Paleta Quemada, Mi Consentida, Soapy Sky, Bamba y Bamba y Supersticiosa pueden terciar por chapa rentada.