Inalcanzada por Distraída

El excepcional registro de reloj que marcó la yegua Inalcanzada sigue generando repercusiones en el ambiente hípico. Es que los récords de Distraída y de Minutero eran, hasta hace pocas semanas, poco más que inalcanzables, hasta que la hija de British Medium pulverizó el de las 14 cuadras que ostentaba Distraída desde hacía 56 años.



Cada uno de nosotros, los amantes del turf, pueden tener diferentes visiones, opiniones en cuanto a la pista, toma de los registros, etc, pero la verdad al fin y al cabo es un tema numérico, de registro cronográfico al que las huestes de Inalcanzada poco le importan, ya que la descendiente de British Medium estampó fabulosos 1’21”24 bajando también el de Muy Veloz en los que llamamos “pista nueva”. En realidad es la misma pista, el mismo óvalo, en un nuevo Maroñas.



Hay quienes se dedican a tomar tiempos a los pura sangre en las mañanas de Maroñas. Uno de ellos, Gabriel Rodríguez -que también lo hace en cada reunión y en cada carrera que observa- nos comentó: “Le tomé lo mismo que el teletimer; bajó el récord sin dudas. Lo que más me impresionó es que remató en 47” y quintos en los últimos 800 con 12” de final con viento y en una cancha que estaba brava”.



Distraída, hija de Distraído y Peregrina, nació en el haras La Chimenea y fue vendida de forma particular a la ecurie “Platense”. Bajo los cuidados de don Félix Gómez, enfrentó aquella tarde de fines de marzo de 1963 a dos rivales, Aimée y Filfa, que la escoltaron a cuerpo y medio y varios en fabulosos 1’21” 2/5 para aquella época con parciales de 23” 2/5, 40” 3/5 cerrando en 58” para los últimos mil y 41” para los setecientos finales. Durante la jornada de nueve carreras el reloj registró tiempos muy alejados al de Distraída en diferentes distancias.



Si nos dejamos llevar hasta aquella tarde, nuestro colega Miguel Aguirre nos detalló lo siguiente: “El 31 de marzo de 1963, en el clásico Diana, Distraída venció de punta a punta a Aimée, que la escoltó a un cuerpo y medio. Los aficionados presentes nos sorprendimos cuando se estampó en las pizarras el tiempo récord de 1’21”2/5 para los 1.400 metros”. De esa forma, la representante del stud Platense hacía caer la plusmarca de 1’22” que Eglantine, la excepcional hija de British Empire, había logrado en el mismo clásico instituido en 1890, 12 años antes en el añejo Maroñas.



De acuerdo al testimonio del turfman amigo “Cacho” Rentería, después de la carrera, Ever Perdomo (jockey de la ganadora Distraída) sugirió a Jaime Castells (propietario de Aimée) que la defensora del haras Jaijo continuara su campaña en Argentina en carreras de la recta, pues en opinión de “El Aguilucho” sería imbatible. Y así fue. Aimée conducida por “El Facha” Manuel De Santis ganó ese año el G. P. “Vicente López y Planet” en Palermo sobre el kilómetro y cumplió una campaña excepcional, sumando clásicos ante los mejores veloces sudamericanos. “Hoy, al volver la mirada, no puede sorprendernos la relevancia de aquel lejano e histórico registro cronográfico que tuvo a Distraída y a Aimée como protagonistas. Distraída poseía grandes medios y su pelo era alazán tostado, en tanto Aimée se nos figuraba más llamativa y grácil. Pero las dos tenían una clase superlativa”.



Quien fue guía de Inalcanzada el pasado domingo 14, Julio César Méndez, relató: “He corrido caballos buenos, pero esta yegua corre un verdadero disparate. Ella corre mucho entre los codos y hace la diferencia. Para las rivales viene volando, pero realmente viene siempre fácil. Ahora hace lo que no hacía antes: viene rápido y finaliza rápido. Batió un récord en una pista por la que han pasado muchos pingos. Es una hazaña para la yegua y su gente, Inalcanzada está en su mejor momento. Se amansó e hizo el combo perfecto, velocidad abajo y en la definición”.



Inalcanzada lució los colores de “El Chicho” bajo los cuidados de Sergio Dorneles.