Inalcanzada cada día corre mejor

Con una soberbia conducción de ese gran jockey que es Julio César Méndez, Inalcanzada alcanzó el octavo triunfo clásico de su campaña en Maroñas, una marca que desde la reapertura solo han alcanzado 22 animales.



Para hacerlo debió superar a un duro lote en una situación que lejos estaba de ser la ideal. Por un lado por tener menor experiencia en el césped que en la arena. Por el otro y este punto es aún mas importante, porque la milla es el tiro máximo en el que ha ganado y porque al largar desde el uno el trámite se podía complicar y mucho.



Sin embargo una vez formalizadas las acciones las cosas se presentaron mejor de lo esperado para la favorita en las apuestas. Mientras adelante peleaban Flash Mas Querida y Lolli Pop, Méndez colocaba a la hija de British Medium en un cómodo y expectante cuarto puesto. Lo de Julio fue un capo laboro. Su tarde fue espectacular ya que ganó ambos clásicos, pero en este en particular dejó en claro porque fue uno de los mejores jinetes del exigente medio argentino durante muchos años y porque ha ganado incontables clásicos a ambos márgenes del plata.



Al pisar la recta final Loli Pop que era en los papeles la enemiga más dura de Inalcanzada entró en punta, la de chaquetilla aurinegra se acomodó segunda, en los 400 metros finales se puso a la par y desde allí hasta el disco fue incontenible. Remató la carrera con mucha fuerza dejando sin oportunidad a sus numerosas rivales.



Inalcanzada cruzaría el disco con con un cuerpo y 3/4 de ventaja sobre Kattegat quién corrió la mejor carrera de su campaña. Tercera fue a un pescuezo La Dernieri mientras también a pescuezo fue cuarta Lolli Pop.



El reloj marcó buenos 1.34.38 para la entrenada por Sergio Dorneles, entrenador brasileño que tiene en sus manos a una yegua de excepción.



Como decíamos lo de su jockey fue brillante, la contempló, le acortó las distancias y la puso a correr en el momento justo.



La campaña de Inalcanzada ha estado marcada por el éxito, no en vano se ha quedado con once triunfos en apenas 17 presentaciones. Tuvo un tremendo segundo semestre del 2018, al que entró como ganadora de una y salió como vencedora de dos clásicos y un handicap especial. Tras una fallida visita a Las Piedras retornó a Maroñas, ajustó formas y así se quedó con cinco clásicos en sus últimas seis presentaciones.



La de este domingo es quizás la mejor de todas, porque fue de Grupo 3, porque fue en césped, porque fue en la milla y porque tenía enfrente a once rivales. No para de darle alegrías a la barra de El Chicho y no hay razones para pensar que esto parará acá, porque la clase de Inalcanzada es enorme.