In Salute hizo sentir los kilos en el Italia

Los kilos son medallas, frase muy utilizada en la grey burrera, tal como “la peso oblea les hizo sentir los kilos”. Esto último fue lo que aplicó en el Especial Italia Federico Píriz con In Salute junto a Reportatty a las pupilas de Gustavo Vergara, Europa y Gottin, que no lograron descontar las diferencias que tomó la pupila de Pablo Morales cuando entraron a la recta.



Muy buen triunfo de la descendiente de Salute The Sarge, que contó con hábil conducción para derrotar por un cuerpo a Reportatty, que ilusionó a sus huestes en los 300 finales.



Cuando el starter dio rienda a las seis participantes fueron In Salute y Reportatty a mover acciones, a par de largos quedaba Europa delante de Gottin, Vozniacki y Desembestada. Las punteras estamparon 24”37 y 47”03 para recorrer las primera cuatro y ocho cuadras respectivamente. Europa seguía de cerca a las mismas; en pleno codo Guedes mueve a la del Queguay Chico y pasa a comandar el lote. Cuando entraron a la recta, Reportatty abierta e In Salute por dentro mantenían ventajas sobre Europa, que intentaba descontar. Más atrás Vozniacki quedaba al acecho.



En los 300 valían más los gritos de la pupila de Belela que la de Morales, que a fuerza de los estímulos del carolino Píriz reacciona, en los 150 vuelve a la punta, para llegar con cuerpo de ventaja. Fue tercera Europa. La ganadora detuvo teletimer en 1´49”22.