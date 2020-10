“Lo más importante de todo es delegar funciones”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cintra vuelve a sus épocas jóvenes, “a mi me gustaba ver como se entrenaba un caballo, miraba mucho los entrenamientos, como todo chico que le gustaba los caballos, me escapaba de las clases para ver los vareos y podía pasar todo el día en el hipódromo, pero había que esconderse ya que todos le hablaban a mi padre que yo estaba ahí”.



Todo tiene un principio, “yo estudie veterinaria para trabajar con caballos de carrera, eso era lo que me gustaba, ver caballos atletas, clínicas, cirugías, ese fue mi plan. Yo me recibí en 1988, como te contaba anteriormente empecé a trabajar en la clínica del hipódromo, éramos cuatro veterinarios, trabajé ahí como 8 años, atendíamos 500 caballos en la clínica, era la más importante de San Pablo. Uno de los veterinarios que trabajaba conmigo comenzó a cuidar y ahí yo lo acompañaba a los entrenamientos y empecé a apasionarme por el arte de cuidar. Hay algo importante, a mí no me gustaba recibir en la clínica a un caballo que llegaba mal, mi idea siempre fue mantener un caballo sano y esto es más de un cuidador que de un veterinario de clínica”.



Los inicios en la cuida fueron de la siguiente forma, “mi padre y mi tío tenían caballos con un cuidador que falleció, el stud se queda sin cuidador, cuando estaban por decidir que hacer, yo ya estaba siguiendo la parte de entrenamiento, mi padre me pide que interviniera y fue ahí cuando pasé al stud con seis caballos en el hipódromo de San Vicente, muy cerca de San Pablo, allí había carreras una vez por mes. El problema era que no había boxes en Cidade Jardim, por ello me fui con los caballos de la familia a ese hipódromo. En esa época no se podía vivir con sólo seis caballos, yo seguía trabajando como veterinario ya que si sacaba la patente debía abandonar mi trabajo en la clínica.



El primer triunfo se dio con un debutante en San Vicente, yo trabajé en la clínica por hasta 1995, el primer triunfo se dio antes de esa fecha. Cuando dejé la clínica me mudé al Centro de Entrenamiento de Puerto Feliz, en 1996, ya ahí estaba con 30 caballos y luego comenzó a aumentar la cantidad de caballos que me tocaba cuidar, aparecieron los primeros clásicos, los primeros viajes al exterior, los resultados se fueron dando. Gané dos estadísticas sin figurar, ya en el años 2001 saqué mi patente y me cambié de centro de entrenamiento, me fui a Camphinas que era el mejor de ese momento, era el “top”. Ahí si te puedo decir que aparecieron los mejores resultados. Desde que me inicie como entrenador me apoyaron las mismas caballerizas que me apoyan hoy, Crespi arrancó conmigo en 1998, sacamos varios clásicos. Son cuatro, cinco amigos que tienen en sociedad con diferente participación. En Cidade Jardim gané cuatro estadísticas como cuidador, hicimos cinco viajes a Dubai y uno a los Estados Unidos. Desde 2001 hasta que me vine a Uruguay gané clásicos en los hipódromos más importantes de Brasil, Cristal, Curitiba, Rio y San Pablo, excepto el Bento de Cristal gané las carreras más importantes de cada uno de los hipódromos que te nombré. El principal caballo que tuve fue Dono da Raia que ganó en el mismo año los grandes premios de San Pablo y Río en 2006. Fue el único caballo que lo ha logrado, no gané la triple corona con un caballo pero la logré como cuidador con tres distintos ejemplares”.



“Tolu” nos relata su experiencia en Dubai “ahí entra un segundo nombre de caballo que tengo que nombrar, Heart Alone, un ganador de G1 en Brasil y llevé a Dubai en 2006, con el que gané la carrera de velocidad, el Al Shindagha Sprint G3, ganó muy bien y enseguida se vendió. Esa fue mi primera incursión en Dubai y la verdad, tuvo mucho suceso”.



Buscando nuevos horizontes, Cintra emigra a Uruguay “aquí me detengo en un punto, cuando llegué a este país no había ninguna suspensión, es diferente a lo que todos hablan, de 2001 a 2015 yo tuve solo una suspensión, fue en 2015 que cumplí en Brasil ese año. Cuando yo llegue a Uruguay tenía la patente de San Pablo activa pero en el reglamento de carreras de Maroñas hay una observación de que un cuidador no puede sacar patente si tiene una suspensión en los últimos tres años, como yo tenía una del año anterior, tuve que aguardar tres años pero sin estar cumpliendo ninguna pena. Para que te quede claro y no tengo problema en decirlo, fue un anti inflamatorio en una carrera que no se podía dar anti inflamatorio, fue una suspensión simple y cumplida en Brasil ese mismo año (2015). Ahora si te cuento, llegué a Uruguay en enero de 2016, llegué con 12 caballos traídos de Brasil y me radique en el Centro de Entrenamiento de Punta del Este, ahí se sumaron dos caballos de Jose Camargo que justo estaba viajando hacia los Estados Unidos. Con ellos debutamos y ganamos algunas carreras, figuraba Sergio Dorneles cuando estaba en Punta del Este. Ahí estuve por un período de un año, en enero de 2017 me vine para Maroñas, comencé a trabajar con Alcides de los Santos - era quien figuraba - con 40 caballos. Cuando me cambie a Maroñas Julio Ortiz tenía su stud y cuidaba con Alcides y recibí la invitación para que le cuidara sus animales ya que se iba a dedicar a su actividad privada. Ahí fue que inicie a cuidar a propietarios uruguayos, aquí te digo cual es la principal diferencia entre Brasil y Uruguay de un propietario brasileño a uno uruguayo, en Brasil los propietarios tienen muchos caballos y aquí, muchos propietarios tienen uno o dos caballos”.



Haciendo un alto a su llegada Cintra nos dice “yo ya cambié mucho en mi vida, vivir en San Pablo estudiando en la Universidad en Rio, viajando a Dubai por cinco años, EEUU, estoy acostumbrado a las mudanzas, a los cambios, me gusta hacerlo, es una forma de desafíos permanentes. Cuando el turf de Brasil comenzó a la baja, mis propietarios no estaban contentos y buscaron una u otra salida y querían volver al proyecto de sacar caballos de calidad y correr afuera, eso a ellos les encanta y a mí también. Es un desafío que siempre busco. Por eso ahora te puedo decir que estamos con este plan de ir a Dubai, este es la principal razón del cambio a Uruguay por que desde Brasil por el tema del muermo los caballos no podrían salir a correr a Dubai y de Uruguay, libre de muermo, con buena sanidad y con la buena relación de Uruguay con Dubai es posible llevar adelante este proyecto.”



En relación a su relacionamiento “estando en Punta del Este no tenía mucho contacto con la gente, fue un año sabático, podría decir y aquí tengo contacto con la gente, pero no soy de salir tanto, fui conociendo a las personas de a poco, debo mucho a Julio y Diego Ortiz, Alcides de los Santos que me relacionaron con gente que yo considero mucho aquí en Uruguay. Antes de clientes, son amigos míos y que voy a llevar como siempre como amigos. Luego ya radicado llegó la gente de La Pomme, Trouville, digo que esos son realmente amigos, no clientes”.



Así tiene armado el stud “lo más importante de todo es delegar funciones, cada uno haga lo suyo, armé un equipo para que cuando yo no esté presente todo camine de forma normal. Esto mismo lo hice en Brasil cuando viaje a Dubai, tuve mucha suerte de contratar gente de primer nivel, tanto brasileños como uruguayos, cada uno tiene su función, su trabajo diario, su responsabilidad. Aquí tengo un veterinario que está presente todo el día, un capataz para cada stud y un capataz que maneja la cancha, ya sabe como trabajo ya que está conmigo hace 20 años. Si viajo, las cosas van a caminar bien así como lo hice cuando estaba en Brasil”.



En cuanto al viaje “el número de caballos perfecto es tres, uno es caro, dos es más o menos, tres caballos viajando es lo ideal, igual con cuatro, cinco o seis que viajan, cinco o seis, es perfecto. Ahora, no es fácil encontrar cinco o seis caballos de calidad para llevar a Meydan con el nivel que tienen las carreras allí. Ya tenemos a Ajuste Fiscal, iría Almoradi o Aero Trem, la gente del Bage do Sul, luego de la victoria de Trancaferro en el Honor, está entusiasmado y puede ser un tercer caballo. Dependiendo de una carrera u otra, hay otros caballos para viajar. Ojala tenga un número que facilite financieramente el viaje como este, con caballos de calidad y podremos saber en que nivel estamos. Es muy difícil, lo normal sería, llegar, correr, competir, si pasara esto igual estaría conforme para ver como andamos aquí a nivel mundial. Yo creo que tengo caballos de mucha calidad y si no estoy equivocado creo que podemos tener resultados que dé orgullo para el caballo y la bandera uruguaya. Con Ajuste tengp la mejor de las expectativas, tratar de correr la Dubai World Cup, es la carrera de los sueños, 2000 metros es la distancia para él.



Tenemos nueve fechas antes de la DWC de carreras, estando allá veremos donde puede correr y elegir dos carreras para lograr la invitación para correr la DWC, si no fuese en esa carrera, hay otras también para correr. Que corra bien en el Carnival, en una de esas nueve carreras ya voy a estar muy contento. Para Trancaferro, Almoradi o Aero Trem tenemos la carrera de la milla”.



Tras la nota siguió trabajando durante la reunión en un fin de semana en que se llevó los tres clásicos, se plantea desafíos y busca cumplirlos, el próximo es viajar y competir al más alto nivel en Meydan, que brillen allí las banderas de Uruguay y Brasil el último sábado de marzo es la ilusión nuestra y el próximo desafío de Cintra.