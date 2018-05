El Imperdible con Posse y Honour and Glory a la vista

Mañana viernes, y hasta el 1° de junio, el haras Rapetti abre sus puertas para continuar con las muestras de su generación 2016 compuesta por hijos de Posse, Honour and Glory, Curlinello, Wild Event, First American, Pioneering, Agnes Gold, Treasure Beach, Quick Road, Alexander of Hales e Ioya Bigtime. El lote está compuesto por 38 productos y se rematará desde las 12:00 horas.

Este lunes abre la modalidad de la preoferta (099135277, 099644066) para ganar cupones para un sorteo por $ 2000 sin obligación de compra. Con cada pique se gana un cupón y quienes compran en el remate ganarán 5 cupones. El mínimo de la preoferta es U 500 de cuota