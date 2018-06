El Imperdible a partir del mediodía

Con pre ofertas adjudicadas para cada uno de los lotes, el Remate Imperdible dará inicio, hoy, en Haras Rapetti al mediodía, puntual.



Los haras Estrella del Sur, Flanqueadores, Los Mendez, Orilla del Monte y Rapetti (como agente) ponen a consideración de interesados a un destacado lote de 38 ejemplares nacidos en 2016.



Dentro del mismo llegan descendientes de Posse, Honour and Glory, Curlinello, Wild Event, First American, Pioneering, Agnes Gold, Treasure Beach, Quick Road, Alexander of Hales e Ioya Bigtime en destacadas madres de excelente origen hijas de Seeking the Gold, Jump Start, Roi Normand, Medaglia D´Oro, Catcher in ten Rye, Hidden Prize, Luhuk, Thunder Gulch, Dubai Dust, Roy, Lode, Holzmeister, Plicck, Colonel John, Indygo Shiner, Colonial Affair, Vindication, Asidero, Mutakddim, Ritz, Salt Lake, Subordination, Saint Balado, Interprete, Cagney y Elusive Quality entre otros.



Cabe el destaque para la primera generación del padrillo Posse nacida en nuestro país, la segunda del extraordinario Honour and Glory y de la potranca Lady Gabi (Wild Event en Hot Oil por Roy), hermana de Capitano Corelli, Alcorano, Brujo de Olleros. La firma Zambrano está a cargo del remate con financiación de Scotiabank en doce cuotas o 180 días libres.