El Imperdible inicia con ofertas

El próximo sábado, en el haras Rapetti, con inicio a las 12:00 horas (puntual) se realizará el Remate Imperdible compuesto por los haras Estrella del Sur, Los Méndez, Flanqueadores, Orilla del Monte y Rapetti como agente.



Llegan 38 productos descendientes de First American, Honour and Glory, Alexander of Hales, la primera generación de Posse, Curlinello, Agnes Gold, Treasure Beach, Wild Event, Ioya Bigtime, Quick Road y Pioneering.



El pasado lunes 21 de mayo comenzó el sistema de preoferta, vía whatsapp, por cada uno de los 38 productos. A la fecha, el remate lleva un promedio de US$ 9.700 por animal.



La base fue de 500 dólares la cuota y cada pique es de US$ 100, que entrega un cupón para el sorteo de US$ 2000 que se realizará al cierre del remate, entre los presentes, con sus cupones respectivos.



El lote 26, Ladi Gabi, Wild Event y Hit Oil está en 3200 la cuota.