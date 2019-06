El Imperdible inicia al mediodía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando el reloj marque las 12 del mediodía, la firma Zambrano dará inicio a un nuevo remate Imperdible en el haras Rapetti.



El lote está compuesto por 29 productos consignados por los haras Estrella del Sur, Flanqueadores, Los Méndez, Orilla del Monte y Rapetti como agente.



Las ofertas comenzarán con cada una de las preofertas realizadas que entregará cupones para el sorteo de un auto Suzuki OK que se realizará luego que el rematador le baje al martillo al último lote.



Entrarán a la pista de ventas descendientes de Posse, Ecclesiastic, Midas Touch, Fui Tambem, Honour and Glory, Pionnering y Redattore.



Cabe el destaque para las yeguas madres hijas de Pacco, Asidero, Colonel John, Choctaw Ridge, Plicck, Impression, Hidden Prize, Elusive Quality, Will He Shine, Shirocco, Catcher in the Rye, Indygo Shiner, Pulpit, Subordination, Luck Money, Ride the Rails, Salt Lake, Wild Event, First American, Clackson, Ritz, Top Size, Medaglia D’Oro, Orpen, Cagney, Tapit, Hennesy, Smart Strike y Royal Academy.



Hay hermanos y medios hermanos de destacados animales de pista.



La financiación va por cuenta de Scotiabank y será transmitido por la web de Zambrano y Campo TV.