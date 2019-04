El Imperdible inicia al mediodía en Rapetti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un lote integrado por 17 yeguas madres y 12 destetes, hoy a las 12:00 horas se realizará el Remate Imperdible en Haras Rapetti de los haras Estrella del Sur, Flanqueadores, Los Méndez y el local como agente.



Llegan a la pista de ventas, bajo el martillo de la firma Zambrano, yeguas preñadas hijas de Kingmambo, Not for Sale, Bernstein, First American, Public Purse, Selkirk, Yon and I, Macho Uno, Fui Tambem, Bambolino, Fernando Po, Public Purse, Plicck, Alexander of Hales, Robin des Pins, Hardy, Mogador y Band of the Run, grávidas varias de ellas de Midas Touch, Posse, City Banker, Red Rock Canyon, Fui Tambem, Saratoga Storm, Alexander of Hales y Majesticperfection. Los destetes son descendientes de Band of the Run, Midas Touch, Red Rock Canyon, Posse, Honour and Glory y Trinniberg.



El remate cuenta con financiación del Banco República.

Con crédito otorgado, se puede pagar en doce cuotas en dólares o en 180 días libres. Los organizadores anuncian que el remate da inicio, sin demora, al mediodía.