Ilustre Posse fue ganador del Folle

Con una soberbia demostración en la pista de césped de Maroñas, el dos años Ilustre Posse se quedó con el clásico Adolfo Folle Juanicó. El descendiente de Posse derrotó a su hermano paterno Silver Rye por varios cuerpos en más que valiosos 1´02”72 para recorrer las once cuadras en grama. Quedó el hijo de Sub Road a 21 centésimas del récord de pista, dato que deja bien en claro lo mucho que corría el pupilo del pedrense Chavez.



La carrera tuvo a Ilustre Posse en delantera desde albores de la misma, Silver Rye lo acompaño en la primera partida quedando luego ubicados Mitterrand, Vice Verso, Máximo Tajes quedando luego Independent Honour.



El puntero marcó 22”80 para las primeras cuatro cuadras mostrando seguir firme en vanguardia, Silver Rye no le perdía pisada, antes de girar la curva, el defensor del Joaquín, Rocío y Nicolás mantenía ventajas para, luego de entrar en recta final, comenzar alejarse de sus rivales de turno. Tanto Silver Rye como Mitterrand, Independent Honour y Máximo Tajes lo intentaron, ninguno se pudo acercar al Posse que logró valiosa victoria con 1/2 para el padrillo radicado en Haras Rapetti.



Sobresaliente guía de Nicol Romero de gateras, al disco.