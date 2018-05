Illinois logró holgada victoria

Con excelente guía de Javier E. Pérez, llinois ganó con extrema facilidad el Preferencial Rodríguez Larreta disputado en la víspera en Las Piedras.



El defensor del Don Feluco llegó con más de seis largos de ventaja sobre Versátil que fue su escolta en destacados 1’17”88 para recorrer las trece cuadras. El guarismo rozó el récord en 78 centésimas lo que realza el triunfo del ganador. En tercer lugar arribó El Congreso a un largo del segundo relegando por cuerpo y cuarto a Pretoriano.



Javier Pérez, luego de la carrera destacó “heredé la monta de Fabio Guedes, la idea era no correr a lo loco adelante y obviar los contratiempos tan normales en este tipo de carreras. Illinois respondió muy bien y ganó de igual forma”.



La carrera tuvo en Jack Daniels y Chupetinero en vanguardia , The Dancer y Subtotal cerca mientras que Illinois quedaba, guardado contra la empalizada, en cercano lugar. En plena bajada, Jack Daniels, The Dancer e Illinois quedaron enseñando el camino, de atrás se acercaba El Congreso.



En plena recta, el pedrense disparó, tomó varios de ventaja, Verstail se dejó ver por dentro y El Congreso por fuera para definir puesto de escolta que fue para el defensor de Los Casales.



Gran triunfo de Illinois que bien puede retornar al Jerárquico de Ituzaingo y enfrentar a los mejores en estos tiros.