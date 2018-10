Humo Blanco se llevó el Venezuela

En una muy buena demostración, cargando 61 kilos, el cuatro años Humo Blanco apeló a la memoria para adjudicarse el handicap especial Venezuela sobre Alevoso, que tras larga carga, fue su escolta.



Estos cortometrajes tienen ritmo vertiginoso, con parciales que dejan el teletimer al rojo vivo y con varios ejemplares que buscan mover la carrera desde el vamos.



Uno de ellos fue el hijo de Shark, que a pesar del alto gravamen salió hacer valer sus medallas junto a Mileto, The Dancer, Meu Bahiano, Orion y El Gran Nico.



Cuando entraron a recta de tribunas, tanto Humo Blanco como Mileto venían encabezando el lote, The Dancer lo intentaba pero no lograba entrarle a las grupas a sus compañeros de ruta que detuvieron relojes en 22”16 y 45”53 para los primeros 400 y 800 respectivamente.



En los 300 el defensor del las sedas del “Hs Las Guineas” tomó ventajas, Mileto no podía con el tordillo mientras que desde el fondo comenzaron a descontar Alevoso y Cándida.



A falta de 200 corría con el triunfo asegurado, tomó ventajas que fueron inalcanzables para Alevoso que, en una nueva digna demostración, fue escolta a un cuerpo, llego tercero Candid Camera cerrando el marcador rentado Ventagem. Shark recorrió las once cuadras en muy buenos 1’04”27.