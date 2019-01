A las 20:30 horas se larga el Ramírez que marcará a Pablo Falero

De adentro hacia afuera se preparan los 16 participantes de la edición 121 del Gran Premio José Pedro Ramírez. El starter ha dado la orden de entrada a partidores, la campana de largada anuncia, que estamos todos prontos: se larga en el pueblo de Ituzaingó la carrera más importante de nuestro turf.



Por las mentes de los presentes que peinan canas vuelan las imágenes de Leguisamo y de Giuli; para los “cincuentones” los recuerdos de Vienesse y Riomar, de Glitero y Sol de Noche, del Vilmar Sanguinetti y del “Pululo” Báez mientras que los principiantes preguntan, uno al otro, por qué no corre ningún tordillo.



Las gateras se abren y el clásico “¡largaron!” llena la boca de las 18.000 almas que se encuentran en Maroñas.



Desde gatera 5 y con mandil 1A mueve Pretor do Sul con la monta del norteño Leal. A su lado queda Chimango con el ganador de la estadística 2018, el oriundo de Villa del Carmen Héctor Fabián Lazo. Desde andarivel interno, el argentino Wilson Moreyra, ni lerdo ni perezoso busca a su Ben Hur para mover acciones. Maicol de Souza mira a sus rivales y queda a la par con Mundanal al igual que la visita, Ilustre Senador.



Recorridas las primeras dos cuadras, detrás del grupo puntero se ubican los pedrenses Cerro Largo y Negrone intentando empujar la contienda. Detrás de ellos quedan Don Carrasco, Lo Felipe, Legion Cat, Monje Negro con el gran Pablo Falero, Great Spirit, Oggigiorno, Olympic Harvard cerrando las filas, El Abanderado junto a First Thing los ganadores de las últimas ediciones del Derby local.



Los punteros pasan por vez primera el disco, ante el bullicio general de las tribunas que vivan a los 16 corceles y a los 16 látigos. Y enfilan hacia el codo del ferrocarril con Pretor do Sul en delantera junto a Ben Hur, Chimango, Ilustre Senador y Mundanal, a su lado Negrone junto a Cerro Largo que intentan no dejarse alejar de puestos de vanguardia con Legion Cat a las grupas, cerrando filas, El Abanderado.



Los participantes del Ramírez entran en la recta opuesta, primeros 800 en rigurosos 48”. Pretor do Sul enseña el camino, Ben Hur pegado a la empalizada no lo deja mover al del Bage do Sul. Por fuera Chimango, por andariveles medios corren Ilustre Senador y Mundanal, apuran Cerro Largo y Negrone, al cuerpo Legion Cat, Oggigiorno, Monje Negro, Don Carrasco, Lo Felipe, Great Spirit, Olympic Harvard por fuera que supera a los vanguardistas El Abanderado y First Thing.



A mitad de recorrido los parciales son rigurosos, doce cuadras en 1´11¨80. Pretor do Sul mantiene ventajas sobre Ben Hur y Chimango, Ilustre Senador y Mundanal, comienzan a pedir lugar Cerro Largo y Negrone, Monje Negro busca al igual que Oggigiorno y Legion Cat, Everton busca al suyo, Méndez y Cáceres se controlan mientras que desde el fondo se quieren hacer notar El Abanderado y First Thing.



Los del Ramírez 2019 entran a la recta final... (continúa el 7 de enero en Ovacion).