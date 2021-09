La hora de González y Rodríguez en la Polla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo tarda, pero todo llega. La dupla compuesta por el jockey Pablo Rodríguez y el entrenador Germán González vienen de un tiempo a esta parte en una racha de éxitos.



Ambos lograron el Gran Premio Nacional URU G1 y Gran Premio José Pedro Ramírez G1 con First Thing y con mismos colores, La Orden, ganaron este año el otro G1 que tiene nuestro país, el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle con Honra Real.



Amén de ello, ambos tenían buenos palmares en el ámbito local pero no habían logrado triunfos de Triple Corona sin ser el de First Thing.



El logro de Prelude Rye les da el primer triunfo en la primera gema de la Triple Corona, algo que declararon ambos luego del podio que es una carrera harto difícil de obtener.



Quién también debuta en una Polla en Maroñas con sus colores es el Lucía y Matías que tenía arrimes en clásicos de importancia en el Jerárquico pero que no se había lucido en prueba de la Triple Corona.



Las Pollas también dejaron al jockey Vagner Leal y al entrenador Antonio Cintra ser parte de los profesionales que han logrado, luego de la reapertura ambas Pollas.



Leal había ganado con Uareademon la de Potrillos en 2013 mientras que el cuidador tenía doble event con Aero Trem y Ajuste Fiscal.



Los otros profesionales que saben de dos Pollas son Fernando Olivera, Federico Piriz, Héctor Lazo (que no fue de la partida en la Polla de Potrillos), Julio César Méndez, Waldemar Maciel y Aníbal San Martín.



Dentro de los profesionales en actividad, Jorge Firpo, Walter Báez, Amaranto Iturriaga, Heber Eugui, el mismo Julio Méndez, Carlos Bueno, Elio Umpierrez, Mario González, Jorge Washington García, Gustavo Duarte, Edgar Martínez supieron lucirse en las Pollas de Potrancas y Potrillos en los años previos al cierre de Maroñas en 1997.



El 3 de octubre es turno del Jockey Club URU G1, la segunda gema, es Prelude Rye el único que tiene la chance de ser el 23er triple coronado de nuestro turf.