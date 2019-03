Es la hora de la Dubai World Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 15:45 de Dubai, siete horas menos en Uruguay, comienza la multicolor jornada en Meydan. Es el sábado de los millones, integrado por seis Grupo 1 y tres Grupo 2 con más de treinta millones en premios.



Estarán representados en la pista, Sudáfrica, Turquía, Japón, Corea, Hong Kong, Bahrain, Australia, Arabia Saudita, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, Francia, Polonia y los locales que harán que el hipódromo levante la bandera de cada uno en honor a su presencia en la arena y la grama del Meydan.



La presencia de los jinetes Mike Smith y de Hugh Bowman no pasó desapercibida en la última rueda de prensa en la mañana de viernes en Dubai.



El norteamericano, ganador de esta prueba con Arrogate en 2017 será guía de Seeking the Soul en la DWC, un seis años descendiente de Perfect Soul que viene con campaña en Gulfstream y Churchill Downs “si al caballo le cayó bien el viaje puede tener una buena carrera, es siempre difícil el viajar desde Estados Unidos a Dubai. Se que Arrogate fue un caballo superior, fue muy lindo ganar aquí hace 2 años y agradezco poder volver a montar aquí. Es un reto correr luego de ganarlo todo con Justify, triple coronado americano en 2018”. Con respecto a la atmósfera de cada carrera “el ambiente aquí, en la previa, es igual al día antes de la Breeder’s Cup o del Derby de Kentucky”



Luego de la conferencia, tuvo tiempo de hacer una nota en conjunto con el australiano Hugh Bowman, que viajó desde Sídney especialmente a Dubai para correr el Al Quoz Sprint en lomos del japonés Brave Smash y del también nipón Cheval Grand en la Longines Dubái Sheema Classic, sobre grama y 2410 metros a recorrer “Cheval viene de correr la Japan Cup (misma distancia) y llegó tercero, si salvo el viaje, tendría que correr bien. Brave Smash llega de definir clásicos en 1200 y 1400 metros, quizás pueda definir la carrera de veloces”



Bowman se refirió a la también australiana Winx “la gran ventaja de la yegua es que no ha viajado, por ello, y por lo qué es ella corriendo, ha logrado las 32 victorias consecutivas”.



La mesa está servida, Meydan abre sus puertas al mediodía, los horarios son extremadamente estrictos, amén de las carreras, habrá espectáculos varios, se elegirán a los mejores vestidos, a las 17:05 se entonará el himno local, hay sorteos de Pick 6 y 9 con grandes premios para luego de la Dubai World Cup, marcada a las 20:40 y al concluir la entrega de premios, a partir de las 21:15 se realizará la Ceremonia de Clausura, a las 21:30 un concierto cerrando todo a las 23:30 horas.



Para anotar a la hora de poder disfrutar las carreras, a nivel estadístico, los colores del “Godolphin” son los más ganadores de la serie con 30 triunfos y 20 millones en premios, el entrenador más ganador es Charlie Applebay con 21 podios mientras que William Buick es el Jockey más ganador seguido por el belga Christophe Soumillon, ambos bien montados durante la jornada de Meydan.



Serán Tallaab Al Khalwdiah, Heavy Metal (Goldolphin Mile) y Thunder Snow (DWC) los únicos ejemplares que irán respectivamente en busca del Double Event en años seguidos. Varios son los Jockeys, colores y entrenadores que ya saben de lo que son las victorias en este mitin.



A las 20:40 se larga, en dos minutos quedará grabado en la historia de la Dubai World Cup el ganador, que obtendrá la copa, los dólares, pasará a integrar el salón de los vencederos donde está nuestro Invasor, la gloria y los siete millones doscientos mil dólares que se le acreditan al ganador.



Es la magia de Meydan, de Dubai, es la magia del Turf.