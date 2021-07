Honra Real de regreso a la pistas en el Agraciada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con pacientes cuidados y extremada cautela y estrategia el domingo regresa con la de colores Honra Real, la mejor yegua adulta de la actualidad en pruebas de fondo del país, la ganadora del pasado Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 del 17 de enero a los que se le suman dos pruebas estelares en Las Piedras y una en Maroñas.



No es fácil para las huestes del Rimar esperar para ver a la hija de Agnes Gold en las pistas. Es que la pupila de Germán González tiene como objetivo del año participar en el clásico Uruguay - Longines Cup del domingo 25 de octubre, prueba que acompaña al Latino y se disputa en nuestro Maroñas sobre la milla y en pista que es de agrado de la zaina, el césped.



Pero, la realidad de hoy apunta a que Honra Real enfrente el domingo a doce adversarias que le saldrán al paso, de flanco interno hacia empalizada externa largarán en gatera 2 Olise, luego Lady Drink, Blossom, Yacumenza, Joy Madrileña, Tres Botas, My Big Queen, Queen Boudica, Back Reason, Villa D’Este y la yunta del Phillipson que con mandil 1A y 1 ocuparán gateras 12 y 13, Ordem Superior y Onthefield.



La jornada sabatina tiene una carrera clásica sobre la milla, donde los nombres de los participantes llaman al burrero a estar pendiente de la hora de la largada.



El Asociación de Propietarios G3 tiene entre sus competidores al doble ganador del Gran Premio Pedro Piñeyrúa URU G1 de los pasados dos años, Aero Trem. El defensor de las sedas Old Friends enfrentará a ocho rivales que buscarán hacerle sentir la rentree al pupilo de Cintra.



Van a plantearle lucha Independent Honour, Silver Rye, Gaucho, Don Casmurro, Rey Victorioso, Ecatombe, Sub Manner y Justice Cat.



Parejo lote el que enfrenta al Shangai Bobby que comienza con el clásico sabatino su puesta a punto para intentar lograr la milla de Reyes por tercera vez consecutiva.



En una reunión de diez pruebas, la sabatina entrega también el especial Yerba Amarga en césped sobre 1200 a gatera llena.



Van pro el triunfo Discreet Queen (53), New Orleans (59), Hipolita (51), Alta Gama (53), Wardiana Dor (53), Flora Gambo´a (58), Suprema D´Or (55), Lisarb (64), Stop the Music (50), Coisa Linda (58), Taraska Mia (52), Vanguardia (54), Agotadas Tengo (53), Que Felicidad (64), Risent Day (53) y Mas y Mas (50). Quedó como suplente Surprise (50).



ste domingo en Maroñas se corre el handicap especial Colombia sobre 1.800 metros, en donde apuntan a participar 14 ejemplares.



Para todo aquel burrero que pretenda acertar un juego exótico en esta, mucho va a tener que estudiar sobre todo si viene con algún pozo, o garantizado o acumulado.



Inicia la yunta del Phillipson, ambos con bajo kilaje Olimpo MT (51) y Once Upons (50). Luego continúa el listado con El Maki (55), Jolie Blue (50), Footstep (51), Don Jorge (55), Russian Time (62), Emperor Hulk (60), Golpazo (53), Negrone (59), Card Day (57), Mundanal (59), Her Majesty (57) y Low Brasil (50).



El viernes en Las Piedras se corre el Preferencial Petulante sobre 1.100, donde se anotaron Expresivo Fever (51), Numancio (55), Coricopat (50), Brianzo (58), Fabuloso (52), Colt Magno (57), Al Mare (61), The Dancer (54), Fastuoso (52) y Duro de Matar (62).