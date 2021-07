Honra Real ganó el clásico Agraciada G3

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un gran final regalaron tres yeguas en la prueba estelar de grupo en Maroñas; Honra Real derrotó a Tres Botas y Onthefield



C on una alta dosis de guapeza, en un final extremadamente apretado, la pedrense Honra Real hizo suyo el clásico Agraciada G3 disputado en la tarde de la víspera en Maroñas.



En la entrada a la recta se le vio a la pupila de Germán González más cerca que lo acostumbrado que en otras carreras, es que según sus huestes la enemiga era, y fue, Tres Botas que fue quien movió la prueba desde apertura de gateras junto a Blossom y Onthefield. Los parciales fueron violentos, la de Chávez también demostró entereza y llegó a medio pescuezo de la defensora de las sedas Rimar.



Honra Real para ganar tuvo que emplear 1´48”27 y llegar a cinco clásicos ganados en forma consecutiva, tres en Maroñas y dos en Las Piedras.



Es Honra Real la mejor yegua de Maroñas y tiene en vista el clásico Uruguay G3 - Longines Cup del próximo 25 de octubre en la gran jornada del Latino.



La carrera tuvo en Tres s Botas a su decidida puntera seguida por Blossom y Queen Boudica, cerca quedaban Onthefield y My Big Queen mientras que Honra Real quedaba en mitad de lote. Luego de pasar Villa Violeta Pablo Rodríguez mueve y queda cerca, en la recta Tres Botas soportó el embate de Onthefield pero no pudo con la Agnes Gold que se llevó otra prueba de grupo para su ecurie.



En el especial Colombia brilló Her Majesty

​

Cuando el “Chino” Olivera frota la lámpara en cualquier pista del país el público puede deleitarse con una faena de alta gama.



En el handicap especial Colombia llevó a Her Majesty con mano maestra, largó, salió desde gatera externa, movió para tomar la delantera a la salida del boquerón, cuando llegaron a la recta paralela a la avenida Belloni el teletimer marcó 24”50, en ese momento compartía la delantera con Once Upons - haciendo juego de yunta para su compañero de sedas Olimpo MT - quedando cerca Card Day y Mundanal.



En el palo de los 1400 metros, Olivera, de forma gradual, comenzó a tomar ventajas, frente a Villa Violeta le tomó par de cuerpos a Mundanal, Card Day mientras que se acercaba por dentro Footstep.



Antes de girar el codo el del Sporting vená cómodo en delantera, a falta de 400 - milla en 1´36”63 - Olivera llamó al pupilo de Jorge Firpo que comenzó a tomar ventajas, a falta de dos cuadras tomó varios cuerpos de ventaja, Footstep lo intentó no pudo y desde el fondo por dentro comenzó a acortar Olimpo MT.



Her Majesty llegó con claras ventajas a la meta, Olimpo MT fue escolta llegando tercero Footstep. Cerraron el semáforo Emperor Hulk y Card Day.



Todo en 2´01””.



Her Majety le dió razón al pronostico de Ovación.