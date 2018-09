Honor en milla y media en césped

La presencia de Chimango en los 2400 metros del Gran Premio de Honor le da realce a la carrera que dejó la arena y los 2.800 metros por el verde y 2.400 metros a recorrer.



El descendiente de Honour and Glory tendrá diez rivales: Reality Bites, Gauche, Olympic Husband, Nedway, Carolus V, Etranger, Cerro Largo, Pretor do Sul, Einstein FT y Mundanal.



Varios de ellos con muy buenos antecedentes en la nueva pista de Maroñas, mientras que el defensor de El Bonete regala sangre pastera.





Falero y Ricardo a Maroñas

Además de los cuatro clásicos, al súper domingo se suma el handicap especial España, donde dirimirán fuerzas 12 destacadas féminas.

Sobre la milla van por la victoria: Even Fever (50), Eres Mágica (55), Oprah (50), Reportatty (56), Gottin (57), Olivia Pope (51), Interamericana (51), Zadora Heights (55), Rihana (60), Hija Atrevida (54), In Salute (54), y Europa (57). Los kilos equiparan las chances en prueba sumamente pareja.

Falero y Ricardo. Los dos fenómenos estarán viajando a Maroñas para tomar parte de la gran reunión, que estará compuesta por 14 carreras. Hoy se firman los compromisos de monta y se aguarda por la confirmación de cuántas corren los dos ases de la fusta.

Actividades. Se anuncian diversos puestos de comida española, así como diferentes shows.

Entradas. Los socios de El País tendrán dos por uno en Palco y Folle.



El Oribe para ellas sobre 1.000 metros

El Oribe es un atractivo clásico para velocistas que tendrá en Sub Princess, de gran victoria el pasado domingo, como gran protagonista. Enfrentará en esta ocasión a siete rivales: Supersticiosa, Avistada, Dejamil, Lee Jeans, Mi Consentida, Estrella y a Holy Legal, con quien dividirán preferencias.