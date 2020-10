Honor con comparación mirando a los Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Héctor García



El Gran Premio de Honor a disputarse este viernes en Las Piedras es una perfecta previa del Comparación del Jerárquico. Es de aquellos ejemplares que buscan evitar la grama del Pellegrini como antesala de los grandes premios que se avecinan. Tal es el caso de los dos cuatro años, Trancaferro y Emperor Hulk, firmes animadores de la Triple Corona canaria. El defensor del Bage de Sul incursionó luego de ganar el Nacional pedrense en Maroñas, se llevó el Classic de Campeones y luego fue escolta de Bobby Q y Olympic Harvard en pruebas estelares sobre 24 y 22 cuadras respectivamente. Viaja al limítrofe para buscar nuevo podio y formas para ir al Comparación de fin de noviembre en Maroñas de cara al Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del próximo Mitin de Reyes. Tendrá en Emperor Hulk a enemio de riesgo, el de Signoretti sabe de moverse bien en el circuito pedrense, luego de caer en el Nacional, fue tercero de Trancaferro a cinco largos, corrió y ganó un Preferencial de magnífica forma. Otro que tiene el Ramírez en la mira. La sorpresa es por el lado de Negrone. El descendiente de Ioya Bigtime en todos los largometrajes corre bien, vuelve con la de colores a Las Piedras donde es local. Gusta de moverse en puestos de vanguardia. Es, el pupilo de los Guedes, sorpresa de fuste. Keep Down y Little Leca se pueden hacer notar.