Todo el Honor en el césped para Etranger

Con una calculada atropellada Etranger escribió su nombre en la selecta lista de equinos ganadores del Gran Premio de Honor. No solo ello; el pupilo de Luiz Cintra pasa a ser el primer ejemplar en ganar el centenario clásico sobre pista de césped y 2.400 metros con destacada conducción del salteño Luis Alberto Cáceres Aranda.



Etranger, que venía de participar de un especial cargando 63 kilos, dejó mover a varios en delantera, quedó ubicado en puestos de retaguardia desde apertura de gateras hasta ingreso a recta de tribunas. Cuando Cáceres lo llamó al orden, el descendiente de Wild Event respondió con creces, para sobrepasar al lote de punteros y soportar carga de Nedway, que virtualmente volaba con Falero de 100 al disco.



Sobre pista verde alterada se disputó la carrera que tuvo a Chimango como actor principal hasta los 200 finales, que mostró al aúun perdedor Cerro Largo como un neto fondista y a un Gauche que rinde en cualquier cancha y distancia.



En los 300 finales el resultado era incierto, de 100 a la raya dominó Etranger, mantuvo a raya a Nedway que fue escolta a cuerpo y cuarto; tercero Gauche a un largo, cerrando el marcador rentado Carolus V. Todo en 2’27”71





Otra muy buena demostración de la hija de Holy Roman Emperor al derrotar en buen guarismo a Sub Princess en el clásico Oribe



En un virtual mano a mano, entre la brasileña Holy Legal y la veterana Sub Princess definieron el clásico Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus, primera prueba estelar de la víspera en Maroñas.



Abiertos los partideros, Sub Princess saltó en delantera; quedaron cerca Dejamil y Holy Legal, con Supersticiosa, Lee Jeans y Estrella más atrás.



La puntera detuvo reloj en 22”70 ya con Holy Legal cerca, al girar la curva las dos se separaron del resto, a unos tres cuerpos se ubicaban Dejamil y Supersticiosa dejando más atrás aun a Lee Jeans y Estrella.



En los 400, Sub Princess tomó hacia carril externo, mientras que Héctor Fabián Lazo, de forma muy atenta, buscó su lugar pegado a la empalizada.



En los 250 valían los gritos de ambas; en los 150 comenzó a dominar Holy Legal, que dominó a la del Fair Play en la última cuadra y llegó con cuerpo y medio de ventaja; tercera a varios arribó Supersticiosa.



La hija de Holy Roman Emperor recorrió el kilómetro en muy buenos 57”71, más que honroso el puesto de escolta de Sub Princess que, a sus seis años, venía de competir hacía siete días y se la hizo difícil a la del Haras Belmont.



En recta final hacia el Maroñas de Reyes, Holy Legal va por la revancha.