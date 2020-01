El homenaje a Falero que cautivo al publico y a Pablo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todos los ojos, antes del Ramírez se posaron en la presentación de los jockeys con el posterior túnel cuando fue llamado Pablo Falero.



Luego de corrido el Ramírez, la atención voló a la senda hípica. A las 21:20 horas comenzó el recorrido del auto de colección con Pablo Falero de co piloto para llegar, bajo salva de aplausos, al podio que lleva su nombre.



Ahí, lo esperaron, las autoridades de Maroñas junto al Presidente electo Luis Lacalle Pou para entregarle al fenomenal profesional, en el día de su última carrera el disco que se elaboró para la jornada de Reyes. Lacalle Pou y Gabriel Gurmendez fueron los encargados de entregarle el disco a un emocionado Falero.



Acto seguido, Javier Cha le entregó un cuadro a Falero con la chaquetilla que ganó, en el Real de San Carlos, su primera carrera.



El público, no paraba de aplaudir a Falero, hasta que, se emitió un vídeo con palabras de padre y madre de Falero, entre otros donde todo el hipódromo observó con atención.



Los aplausos no terminaban, tras ello, Falero se dirigió al público agradeciendo el cariño de todos tras 38 años de excepcional carrera.



Falero cierra una espectacular etapa de su vida, desde hoy, Pablo Gustavo Falero reviste de entrenador en hipódromos de Buenos Aires.



Maroñas lo despidió como Falero se merecía, tras correr un Ramírez y con su gente.