Holy Legal va por un nuevo clásico

Ella fue quien cortó el récord de triunfos clásicos de Enjoy al vencerla en Abril, ella ya sabe lo que es ganarles a los machos, ella ya ganó cinco clásicos esta temporada y ella busca su tercer éxito consecutivo.



Con todos esos pergaminos, Holy Legal es figura central del clásico Verona, justo el día en que retorna a pistas Enjoy, sin embargo la reina de la velocidad no le pedirá revancha ya que ella será parte del clásico Chile (L).



Enfrentará a cuatro rivales y si la lógica se hace presente no deberían ser capaces de derrotar a la segura favorita, pero claro está, carreras son carreras y hasta que no crucen el disco las ilusiones de todas se mantendrán intactas.



Vemos en la tordilla Estafadora a su principal enemiga. La más joven del lote está progresando y en buen momento y le auguramos una buena actuación.



La defensora del stud Sir Fever Paleta Quemada viene de ser lejana tercera justamente ante Holy Legal, buscará como mínimo repetir dicha actuación.



La norteña Candid Camera corrió en muy buena forma ante los machos y tiene posibilidades de sacar un buen resultado. Cierra La veterana La Bombona que viene de ganar.