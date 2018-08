Holy Legal dio espectáculo

La norteña Holy Legal, luego de brillantes demostraciones en pruebas de corta duración, venía de dos caídas debido a un problema sanitario: una frente a ellos y la última frente a ellas, cuando llegó a nueve cuerpos y medio de Supersticiosa.



Al abrirse los partidores de la prueba más importante de la víspera en Maroñas, la defensora del Hs. Belmont ya demostraba que era la de sus mejores tardes. En pocos metros y sin que su jockey le pidiera nada ya tenía claras ventajas a su favor. Tanto Paleta Quemada como Zauber Glory y Outra Double intentaron seguirle el paso, cerca se ubicaba Supersticiosa, dejando a Teodolina AH en retaguardia. Recorridos 400 metros en 21”81, la Holy Roman Emperor llevaba varios cuerpos de ventaja sobre sus tres perseguidoras, mientras que pegada a la empalizada quedaba Supersticiosa, intentando seguir el plan de correr de menor a mayor.



Al girar la curva y entrar a recta de tribunas la puntera se hacia cada vez más fuerte, por dentro Supersticiosa intentaba acortar al igual que Paleta Quemada. A falta de cuatro cuadras (800 en 44”27) Holy Legal estiraba ventajas, mientras que sus dos rivales buscaban descontar, sin suerte.



De 200 a la raya la carrera se transformó en una real exhibición de Holy Legal, que llegó a la meta con 10 cuerpos y tres cuartos delante de Supersticiosa, que en el mismo disco tapó a Paleta Quemada para quedarse con el puesto de escolta. La diferencia fue de ventaja mínima. Llegó en cuarto lugar Zauber Glory a varios cuerpos.



La ganadora detuvo relojes en espectaculares 1’08”72, a menos de un segundo del récord de distancia. Héctor Lazo luego de la carrera expresó: “La yegua tuvo un problema sanitario, por ello no había corrido bien. Hoy fue la de siempre. El cuidador me pidió que no la contrariara y ganó muy bien. Espero que siga así y pueda correr el 6 de enero”.



Ganó Holy Legal y demostró nuevamente su valía. De continuar así, difícil va a resultar derrotarla en estos tiros.