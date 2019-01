Holy Legal dio el aviso para el Maroñas

C on una destacada labor del jinete Héctor Lazo, la norteña Holy Legal ganó el clásico Andrés Folle Ylla y Julio Folle Larreta en destacados 58”03. A 27 días del Gran Premio Maroñas, se torna en una de las grandes figuras de la carrera más importante de flyers en nuestro principal hipódromo.



La descendiente de Holy Roman Emperor largó de muy buena manera, Lazo la contuvo para que la defensora del Hs Belmont no salga a la descubierta a mover relojes. Fue Supersticiosa, en la primera partida y Mi Consentida a 300 de la largada las que intentaron seguirle el paso a la puntera.



Cuando Lazo la movió, en los 300 finales, Holy Legal salió con fuerzas, llegó con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Supersticiosa con cómoda acción, llegó tercera Mi Consentida a varios cerrando chapas Mascherana Loba.



Finales del SINT en Maroñas

La veterana Sub Princess es la Reina de la Velocidad, la del Fair Play ganó de muy buena forma el Rey de la Recta en destacado guarismo.



Rey Victorioso, en la final del Pablo Falero derrotó a El Conde Juan y a Neptuno en apasionante final.