Holy Legal derrotó a la Reina Enjoy

La yegua merecía ganar un clásico, fue la primera declaración de Héctor Lazo, jockey de Holy Legal, ganadora del clásico José Shaw disputado en la víspera en Maroñas.



No fue un clásico más el que se adjudicó la norteña sobre Sub Princess, es que en la tarde de domingo y luego de 15 meses, la fabulosa Enjoy perdía una carrera en Maroñas. La última derrota de la pupila de la familia Marrero fue el 6 de enero de 2017, luego de ello logró todas las hazañas, llegar a 19 triunfos en Maroñas, 13 clásicos en forma consecutiva y 17 en total en lides estelares. Le tocó perder, una carrera, ni prestigio ni honor, sigue siendo la Reina de la Velocidad del barrio de Ituzaingo.



En cuanto el starter dio apertura de gateras, fueron Sub Princess y Holy Legal a mover relojes, tras una mala partida, Enjoy quedo en tercer lugar. Las punteras marcaron parciales severos y entraron a la recta con ventajas, en los 400 todos intuimos lo que se podía venir, Edinson Rodriguez busco a la Fund of Funds, pero no fue la Enjoy que conocemos, no se acercó a las de vanguardia que se fueron en busca del disco y espejo.



En los 200, Holy Legal dominó a Sub Princess para llegar con claras ventajas a la meta en excelentes 57”34 para lograr su primer triunfo estelar en Maroñas tras tres intentos. Excelente en todo sentido lo de líder de la estadística, Hector Lazo que agrego “la deje correr adelante y llego corriendo, estaba muy linda y respondió”.



Queda por ver si la Reina vuelve a las pistas y cuando, Holy Legal ganó de muy buena forma y Sub Princess fue digna escolta.