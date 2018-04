Holy Legal en brillante muestra

De gateras al disco Holy Legal se adjudicó de brillante forma el clásico J. Martinelli Gómez. La hija de Holy Roman Emperor no le dio respiro durante toda la prueba a ninguno de sus cuatro rivales para llegar con cinco cuerpos y medio de ventaja sobre El Danzarín en brillantes 57”93. Segundo triunfo al hilo de la norteña, que llegó con todas las “mentas” desde Brasil. Fue escolta de Enjoy en el “Maroñas”, por dos veces más no pudo con la Fund of Funds, para derrotarla en el clásico “José Shaw” de forma cómoda.



Cuando el starter dio apertura de gateras, Héctor F. Lazo movió a la suya y en menos de 100 metros le tomó par de cuerpos a Gallego. Luego se ubicaba El Danzarín, cerrando filas Destellos y Fui con Él. La ganadora detuvo relojes en 23”20.



En los 400, Holy Legal venía con comodidad en delantera seguida por El Danzarín que intentó, a falta de tres cuadras para la meta, acercarse a la puntera. Cuando Lazo llamó a Holy Legal, salió con fuerzas para llegar al disco con claras ventajas sobre el defensor del “Duplo Ouro”. A cuerpo y cuarto cerró trifecta Gallego, a la cabeza arribó Fui con Él desplazando a Destellos al cierre del semáforo. Brillante lo de Holy Legal, que ilusiona a los suyos.