Historia y pasado de Pollas

Con la disputa de las grandes Pollas de Potrancas y Potrillos, ambos URU G1 este domingo se abre una nueva Triple Corona en el hipódromo de Maroñas.

Las Pollas de Productos, instauradas en 1907, junto a los grandes premios Jockey Club y Nacional, URU G1 le dan toque y color a las cuatro carreras que consolidan y consagran al mejor potrillos -o potranca- de la temporada. El Gran Premio Selección URU G1 da la corona a la mejor fémina de la generación.

Y que mejor momento, entonces, en el año de recordar a grandes ganadores de la Triple Corona, Invasor y Sir Fever, desde la reapertura como así también a Monacilio con la monta del hoy cuidador Mario González que también fue guía de Hampstead en 1974, uno de los tantos cracks que pisaron Maroñas por esas décadas.



Pero también viene a la memoria al incomparable Chocón de la dupla Walter Báez y don Pablo Gelsi, triple coronado en 1971.



El recuerdo para el cuádruple coronado Amodeo que con manejo de riendas de Mario Rodríguez y presentación de Luis Soria causó furor en 1988 y 1989.

Refiriendo a las Pollas, vale la nostalgia de nombres como Anabella, Shenandoah, Activa y Maremma como así también de Elocuente con Jorge Firpo en sus cruces, Tudor Blend, la trilogía de El Ranchero compuesta por Otoñal, Legendario y Rey Sol, y de uno de los más grandes caballos que se pudieron ver en Maroñas en los 70´, Cinzano, el Tudor Park y Annabel Lee que luego fue actor principal, sin quererlo, de una historia muy particular.



The Last, Quemante, Virazón y tantos otros. Se vienen las Pollas, las de la pandemia, con aforo, pero siguen siendo atracción e imán burrero.