Las hipódromo de Las Piedras está de festejo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El limítrofe festeja sus jóvenes 82 años con una reunión de 10 carreras de 13:45 a 18:30. La gran jornada tiene como eje el clásico “82 aniversario de Las Piedras”, la prueba va sobre 1500 metros y larga 17:15 horas donde el voto va para Poseidon Inc. El pupilo de Ortellado viene de muy buenas actuaciones en Maroñas y en peso por edad, se destaca frente a sus contrincantes. El del San Blas de ser escolta de Cloyan que recibía del hijo de Pluralista 7 kilos, en un handicap especial sobre 1400 metros. De repetir en el canario, vuelve a Maroñas con el triunfo abajo del brazo. Jaffar enemigo de riesgo, el de Cintra se movió lindo frente a Urso Maggiore tras llegar fuera del semáforo en grama. Por el lado de Gauche puede venir la sorpresa de la contienda.



Música, sorteos y una feria en la sabatina

El público que asista al canario podrá disfrutar de la música de Damián Lescano en vivo, con actuaciones a las 15:25, 16:05, 16:30 horas; también habrá actividades para chicos e inflables desde las 15 horas, hay sorteo de vales de apuesta durante toda la jornada al igual que la Feria In tra de emprendedores.

Las Piedras fue bastión de la actividad durante el período de cierre de Maroñas entre 1997 y 2003, ha recuperado su sonrisa hace unos años cuando fue recuperado y refaccionado, no solo a nivel hípico, también con obras sociales y culturales.



DESDE LA PELOUSE



El jockey mejor representado

Luis A. Cáceres

Viaja el salteño al perdrense en donde firmó varias montas que tienen fuerte chance de podio.



Indicados a tener en cuenta en pick 4:

Garantizado: $ 40.000.-

Carrera 4ª: 1-4-7

Carrera 5ª: 3

Carrera 6ª: 1-2-9

Carrera 7ª: 2



Para estudio:

Doble Final:

3-4 (9ª)

Todos (10ª)

Trifecta 10ª con pozo:

1-3-4-10-11



A tener en cuenta:

Julivana

En la primera es chance para exóticas y Pick 3

El Curato

Firme candidato en la 5a para eje de Pick 4

Suoja

En la 8ª es eje de trifecta con pozo (46.411)



El que se puede venir a 20

Con los colores del Mardabe, Rechifle en la novena